La relación entre China Suárez y Mauro Icardi atraviesa una crisis, que coincidió con el escándalo con Ekaterina Ojeda por su coqueteo con el futbolista y la bronca de la actriz, y ahora se supo cómo está la pareja por sus allegados.

“Mauro y la China tuvieron una discusión. Como en cualquier pareja”, admitió Gustavo Méndez en referencia a las discrepacias que explotaron el martes.

“Esa discusión terminó en que la China se fue a su casa de San Jorge, donde vivió con Benjamín Vicuña”, continuó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Ahí, el periodista más cercano a María Eugenia Suárez sinceró: “Antes de volver a Europa, la China tenía que hacer ciertas cosas en su casa. Fue un 2x1″.

Los antecedentes y las sospechas

“No es la primera vez que Mauro y la China discuten y se van. Pero no están solos, están con sus familiares en su casa”, aseguró Méndez antes de que Moria precise que aludía a “las menores que le estarían soplando a la madre”.

En ese punto Méndez planteó la campana de Icadi y Suárez: “Lo que cuentan es que la señora Wanda Nara consiguió la data por ese costado y lo filtró”.

“Muy pronto van a subir una foto juntos, no es una crisis. Son muy pasionales los dos, discuten mucho y no es la primera vez que pasa esto porque son muy temperamentales”, siguió.

Al final, Gustavo Méndez fue vehemente al negar que haya existido el famoso mensaje que Mauro Icardi le habría mandado a Ekaterina Ojeda, la representada por Wanda Nara, y por lo cual China Suárez se habría separado.