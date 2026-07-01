La muerte de Ernestina Pais continúa generando repercusiones y, con el paso de los días, siguen apareciendo historias y gestos vinculados a su despedida. En las últimas horas, un particular homenaje realizado en el lugar donde ocurrió el accidente fatal se volvió viral y despertó una ola de reacciones en las redes sociales.

La protagonista fue una mujer identificada como Karina, quien compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró que viajó desde la Zona Oeste hasta el cruce ferroviario de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro, para llevar adelante un ritual espiritual en memoria de la periodista.

EL RITUAL EN HOMENAJE A ERNESTINA PAIS

En la grabación se la observa encendiendo una vela mientras explica el motivo de su visita al lugar donde ocurrió la tragedia.

"Estoy haciendo una velación para elevar a Ernestina Pais, para que sepa que está fallecida y pueda encontrar la luz. Que pueda viajar lo más alto posible y que su alma se ilumine“, expresó frente a la cámara.

La publicación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y acumuló miles de reproducciones.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Lejos de generar consenso, el ritual abrió un fuerte debate entre los usuarios. Mientras algunos valoraron el gesto como una forma de despedida y respeto, otros cuestionaron duramente la iniciativa.

Entre los comentarios más críticos se leyeron mensajes como: "Qué alto tenés que tener el ego para pensar que te necesita a vos para elevar su alma“, ”Dejala descansar en paz" y "El único que puede elevar un alma es Dios“.