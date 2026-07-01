Mientras el triángulo entre Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos, una inesperada revelación puso ahora el foco en las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara.

Fue Yanina Latorre quien, al aire de Sálvese Quien Pueda, sorprendió con un dato que nadie veía venir: las niñas tendrían curiosidad por conocer a la joven que quedó envuelta en la polémica luego de que trascendiera que Icardi habría intentado comunicarse con ella.

“Te tengo un dato más. Escuchen. Las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok”, aseguró la conductora del ciclo de América, despertando la sorpresa de sus compañeros al aire.

Ekaterina Ojeda. (Foto: @ekaojed.a)

Si bien Yanina no dio mayores detalles sobre cómo surgió esa información sobre las niñas y su intención de querer ver a la joven, la frase volvió a instalar el nombre de Ekaterina Ojeda en el centro de la escena.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

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EKATERINA OJEDA CONFIRMÓ QUE MAURO ICARDI LE ESCRIBIÓ: EL LLAMATIVO MENSAJE QUE LE MANDÓ EN PLENA CRISIS CON LA CHINA SUÁREZ

En medio de los explosivos rumores de separación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, un nuevo capítulo se sumó al escándalo. Ekaterina Ojeda -la señalada como tercera en discordia en la pareja- confirmó en Sálvese Quien Pueda que el futbolista se comunicó con ella y dio detalles del inesperado mensaje que recibió.

La joven ya había quedado en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que la crisis entre Icardi y la China se habría desencadenado después de que la actriz encontrara conversaciones relacionadas con ella.

Ahora, en una nota que dio al ciclo de América, Ekaterina terminó revelando que el delantero efectivamente intentó contactarla: “Él me escribió”, dijo. Ante la sorpresa de todos en el estudio, la joven contó que el mensaje llegó recientemente y con una modalidad muy particular: “Me escribió ayer, pero escribió como eso que se pone en 24 horas”, explicó, en referencia a los mensajes temporales.

“Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’”, añadió. Lejos de mostrarse interesada en responderle al futbolista, Ekaterina aseguró que optó por ignorarlo: “Que se esfuerce”, disparó, dando que hablar con sus dichos.

¡Tremendo!