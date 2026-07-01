En medio de los explosivos rumores de separación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, un nuevo capítulo se sumó al escándalo. Ekaterina Ojeda -la señalada como tercera en discordia en la pareja- confirmó en Sálvese Quien Pueda que el futbolista se comunicó con ella y dio detalles del inesperado mensaje que recibió.

La joven ya había quedado en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que la crisis entre Icardi y la China se habría desencadenado después de que la actriz encontrara conversaciones relacionadas con ella.

Ahora, en una nota que dio al ciclo de América, Ekaterina terminó revelando que el delantero efectivamente intentó contactarla: “Él me escribió”, dijo. Ante la sorpresa de todos en el estudio, la joven contó que el mensaje llegó recientemente y con una modalidad muy particular: “Me escribió ayer, pero escribió como eso que se pone en 24 horas”, explicó, en referencia a los mensajes temporales.

“Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’”, añadió. Lejos de mostrarse interesada en responderle al futbolista, Ekaterina aseguró que optó por ignorarlo: “Que se esfuerce”, disparó, dando que hablar con sus dichos.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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SALIÓ A LA LUZ CÓMO ESTÁ MAURO ICARDI TRAS LA VERSIÓN DE QUE LA CHINA SUÁREZ LO HABRÍA DEJADO

Los rumores de separación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez no dejan de crecer y, mientras ninguno de los dos salió a hablar públicamente, Yanina Latorre dio a conocer cómo estaría viviendo el futbolista este difícil momento sentimental.

Según contó la conductora de Sálvese Quien Pueda, la crisis habría estallado después de una fuerte discusión que tuvo como detonante unos supuestos mensajes que la actriz encontró en el celular de Icardi, vinculados a Ekaterina Ojeda. A partir de ese episodio, tal como lo contó Yanina, la China habría abandonado la casa que compartían, llevándose únicamente un bolso, a sus dos hijos y su perro para instalarse en otra propiedad.

En ese contexto, Latorre reveló que el delantero no se dio por vencido e intentó recuperar a su pareja: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver”, aseguró al aire.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Además, explicó que el jugador estaría atravesando un momento de profunda angustia por la situación: “Me dijeron que Mauro está con una tristeza porque no es lo único que le pasa. Es una separación”, expresó, dejando entrever que el presente del futbolista estaría marcado por varios frentes complicados.

Las declaraciones de Yanina llegaron después de que llamara la atención un detalle que hasta hace poco parecía impensado: Icardi fue visto caminando solo con sus hijas por un centro comercial de Nordelta, sin la compañía de la China Suárez. Un hecho que alimentó las especulaciones, ya que la pareja solía mostrarse inseparable y compartir todas sus actividades familiares.