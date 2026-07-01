A dos semanas de su salto a la fama gracias a un tenso episodio que la enfrentó a la China Suárez a raíz de un comportamiento cuestionable de Mauro Icardi, Ekaterina Ojeda volvió al ruedo tras la confirmación de que la actriz dejó la “casa de los sueños” del futbolista.

En un día para el olvido para Mauro Icardi debido a que también se complicó la renovación del contrato con Galatasaray, ahora Ekaterina confirmó la versión que habría desatado la discusión entre el futbolista y la actriz antes de la separación.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

“La China Suárez se fue de la “Casa de los Sueños” por tu culpa porque le encontró a Icardi mensajes con una persona hablando de vos, diciéndole que te den su teléfono. ¿A vos te dieron el teléfono de Mauro Icardi?”, preguntó Yanina Latorre en SQP.

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“Sí, me lo dieron. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, confesó. “Y tengo entendido que le dieron mi teléfono a él”, agregó la joven, confirmando que, efectivamente, la versión de Yanina sobre el alejamiento de la China de la casa de Icardi es cierta.

“Esto fue… habrá sido ayer”, agregó Ekaterina, que reveló que “todavía no habló” con Icardi, aunque no mostró señales de querer hacerlo. “Yo no le voy a hablar, pero él quizá me hable. Si pidió mi número, por algo es”, analizó la joven, que contó que lo agendó “por las dudas”.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

“Yo no lo veía, no hablaría y no respondería. Ni loca”, aseguró Ekaterina, y reveló los motivos. “Tiene demasiados quilombos, no me gusta, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí”, cerró Ekaterina.

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