El suavizante para la ropa suele asociarse exclusivamente con el lavado de prendas, pero cada vez más especialistas en organización y limpieza aseguran que también puede convertirse en un gran aliado para resolver distintos problemas cotidianos del hogar.

Las expertas en limpieza Julia y Natalia, creadoras de la cuenta @organiza_de_diez, sostienen que este producto tiene propiedades que van mucho más allá de dejar la ropa suave. Utilizado en pequeñas cantidades y correctamente diluido, puede ayudar a combatir el polvo, reducir la electricidad estática, eliminar malos olores e incluso facilitar algunas tareas de mantenimiento.

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Eso sí, los especialistas recuerdan que estos usos son complementarios y no reemplazan los productos específicos cuando se trata de desinfectar superficies o eliminar suciedad profunda. El suavizante no limpia ni desinfecta por sí solo, pero puede mejorar el resultado final en determinadas tareas domésticas.

Los 8 usos del suavizante que recomiendan las expertas

1. Ayuda a eliminar el polvo

Si los muebles, espejos o pantallas se llenan de polvo pocas horas después de limpiarlos, las expertas recomiendan humedecer un paño de microfibra con unas gotas de suavizante y pasarlo sobre la superficie.

Según explican, ayuda a reducir la electricidad estática y hace que el polvo tarde más tiempo en volver a depositarse.

2. Funciona como ambientador para telas

Mezclando una parte de suavizante, dos partes de agua tibia y un chorrito de alcohol dentro de un pulverizador se puede preparar un aromatizador casero para cortinas, sillones, alfombras y tapizados.

Lo dicen expertas en limpieza: 8 problemas del hogar que se solucionan con suavizante para la ropa.

La mezcla deja un aroma agradable durante varios días sin necesidad de comprar ambientadores comerciales.

3. Facilita el planchado

Otra opción consiste en preparar un spray con una parte de suavizante por cada diez partes de agua.

Aplicado ligeramente sobre las prendas antes de planchar, ayuda a relajar las fibras del tejido y facilita la eliminación de las arrugas más difíciles.

4. Neutraliza el mal olor del calzado

Los zapatos que acumulan humedad o malos olores pueden refrescarse pulverizando una mezcla suave de agua y suavizante en su interior.

Lo dicen expertas en limpieza: 8 problemas del hogar que se solucionan con suavizante para la ropa.

Es importante dejar que el calzado se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

5. Perfuma armarios y cajones

Una forma sencilla de combatir el olor a humedad consiste en colocar discos de algodón o pequeñas bolsas de tela impregnadas con unas gotas de suavizante dentro de armarios y cajones.

El perfume puede mantenerse durante varias semanas.

6. Devuelve brillo a pisos de madera

Las expertas recomiendan agregar un pequeño tapón de suavizante al balde con agua tibia cuando se limpian pisos de parqué o laminados.

Lo dicen expertas en limpieza: 8 problemas del hogar que se solucionan con suavizante para la ropa.

La mezcla ayuda a mejorar el aspecto del suelo, reducir marcas de pisadas y dejar un aroma agradable en toda la casa.

7. Ayuda a quitar manchas de cera

Si una prenda quedó manchada con cera, aconsejan aplicar una mezcla de una parte de suavizante y dos partes de agua tibia directamente sobre la zona afectada.

Después de dejar actuar entre cinco y diez minutos, se puede frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas y aclarar con un paño húmedo.

8. Facilita retirar papel pintado

Para despegar papel pintado antiguo sin dañar la pared, las especialistas sugieren mezclar una parte de suavizante con tres o cuatro partes de agua, aplicar la solución sobre el papel y dejar actuar unos 15 minutos.

La humedad ayuda a reblandecer el adhesivo y facilita retirarlo con mucho menos esfuerzo.