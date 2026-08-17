Cande Molfese quedó en el centro de la conversación después de confirmar que está esperando su primer hijo junto a su pareja, Joaquín Merino. La noticia sorprendió especialmente porque durante años la actriz había expresado públicamente que no quería ser mamá.

El tema volvió a instalarse en redes sociales después de que recibiera críticas por haber cambiado de opinión.

Lejos de esquivar los comentarios, Cande decidió responder de una manera contundente: armó y compartió un video en el que recopiló varias de las veces que había hablado públicamente sobre su postura frente a la maternidad.

La compilación incluye declaraciones que dio en distintos programas y hasta un momento particular en el que Jimena La Torre le leyó las cartas y anticipó la llegada de un bebé a su vida.

Video: Cande Molfese

Todas las veces que Cande Molfese dijo que no quería ser mamá

En una de las declaraciones que recuperó en el video, Cande había sido contundente al hablar de su relación con la maternidad.

“Las mujeres hay gran parte que tienen como la vocación de ser madres. Yo no”, se la escucha decir.

En otro fragmento, en cambio, aparece hablando desde un presente completamente diferente: “Estoy embarazada. Estaba como más que no a la maternidad y hoy es mi gran proyecto, digamos”.

La actriz también incluyó el momento de una lectura de cartas realizada por Jimena La Torre, quien le había señalado que aparecía la fertilidad y la posibilidad de un bebé.

“Acá te sale fertilidad”, le dijo la astróloga. Ante la reacción emocional de Cande, agregó: “Y te salió un bebé”.

La actriz también recordó otra de sus declaraciones sobre cómo imaginaba su vida sin hijos y su vínculo con sus mascotas.

“Ellos que dicen que ahora que yo voy a ser mamá voy a dejar a mis perros de lado. Yo no voy a ser ese tipo de madre”, expresó en otro fragmento.

Con un video en sus redes, la actriz reveló detalles de la dulce espera de su primer hijo

Cande Molfese contó cómo se enteró de que estaba embarazada

La compilación también incluye el relato de Cande sobre el momento en que descubrió que estaba embarazada.

“Me hice el test. Apenas hice el pis. Y aprendí que estaba súper embarazada”, contó la actriz.

Luego describió cómo reaccionó junto a Joaquín Merino al confirmar la noticia.

“Con Joaco nos miramos, nos abrazamos y medio como: ‘Bueno, ok. Ya está. Esto está pasando. Esto es’”, relató.

La frase resume el cambio que la propia actriz decidió mostrar en el video: de haber sostenido durante años que la maternidad no era para ella a definirla ahora como “mi gran proyecto”.

Joaquín Laviaguerre y Cande Molfese (Foto: Movilpress)

Con un video en sus redes, la actriz reveló detalles de la dulce espera de su primer hijo

Cande Molfese cambió de opinión sobre la maternidad

La decisión de compartir todas esas declaraciones parece responder directamente a quienes cuestionaron que hubiera cambiado de postura.

Cande nunca ocultó que durante mucho tiempo no se imaginaba siendo madre. De hecho, su posición fue uno de los temas que atravesó su relación con Gastón Soffritti, con quien estuvo en pareja durante varios años.

La actriz y el actor se separaron en 2023 y, en aquel momento, ambos hablaron públicamente sobre sus diferencias respecto de los proyectos de vida y la posibilidad de tener hijos.

Tiempo después, Cande comenzó una relación con Joaquín Merino y su mirada sobre la maternidad fue cambiando.

Ahora, embarazada y a punto de convertirse en mamá por primera vez, la actriz eligió recuperar sus propias palabras para mostrar que cambiar de opinión también puede formar parte de una historia personal.

Su mensaje, además, deja planteada una cuestión que la actriz ya había expresado en otras oportunidades: no todas las mujeres sienten desde siempre el deseo de ser madres y ese deseo, para algunas personas, puede aparecer o transformarse con el tiempo.

En el caso de Cande, el cambio quedó registrado en sus propias declaraciones: de “yo no” a “hoy es mi gran proyecto”.