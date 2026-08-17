La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años conmocionó a Hollywood y, tras conocerse la noticia, sus fanáticos volvieron a poner el foco en una de sus últimas entrevistas.

La actriz, conocida por sus papeles en Héroes, Nashville y Scream, había hablado pocos meses antes sobre los momentos más difíciles de su vida y, especialmente, sobre el proceso que había atravesado para dejar atrás años de oscuridad.

La conversación ocurrió en mayo, durante una entrevista con el podcast On Purpose with Jay Shetty, en el marco de la presentación de sus memorias This Is Me: A Reckoning.

me destruye como en un podcast de solo 3 meses atrás hayden panettiere contó que por fin había podido superar todo lo malo que le pasó en la vida y tenía mucho por vivir pic.twitter.com/5yCwaCwqhs — ؘjuandi (@poxelse) August 17, 2026

Allí Panettiere habló de sus problemas de adicción, su salud mental, las situaciones de violencia que atravesó y algunas experiencias traumáticas que vivió durante su adolescencia y juventud en Hollywood.

Pero hubo una frase en particular que, después de su muerte, adquirió un significado especialmente doloroso.

La frase de Hayden Panettiere que hoy conmueve a sus fanáticos

Durante aquella entrevista, Panettiere habló sobre el momento personal que estaba atravesando y se mostró esperanzada con el futuro.

“Por fin siento que me libré de toda esta oscuridad y esta negatividad”, expresó la actriz, según las declaraciones que fueron recuperadas por distintos medios después de su muerte.

Y continuó con una reflexión que hoy impacta especialmente: “Eso significa que cerré una puerta y se abre otra. Puedo sentir todas las posibilidades emocionantes. Siento que tengo mucha vida por delante”.

Las palabras fueron pronunciadas apenas unos meses antes de su fallecimiento y reflejaban el momento de recuperación que la actriz aseguraba estar atravesando.

WATCH: Hayden Panettiere says she was 18 when a woman she trusted as a protector took her below deck on a yacht and physically put her in bed beside an undressed “very famous” man.



“By the time I’d realized I was in danger, I was quite literally out to sea.”



“She physically put… pic.twitter.com/rz5JAyxQo0 — Scott M (@EODWX5) August 17, 2026

La conversación con Jay Shetty había sido planteada como una oportunidad para que Panettiere contara su propia versión de una vida marcada desde muy joven por la exposición pública, el éxito y también por experiencias traumáticas. El propio podcast describió el encuentro como una charla sobre identidad, dolor y resiliencia.

Hayden Panettiere contó el lado más oscuro de Hollywood

En la entrevista, la actriz también se refirió a algunas de las experiencias que vivió cuando todavía era muy joven y comenzaba a desenvolverse en Hollywood.

Uno de los episodios que había decidido revelar públicamente ocurrió cuando tenía 18 años, durante una fiesta en un barco. Según relató en sus memorias, una persona conocida la llevó hasta un camarote donde había un hombre famoso que estaba prácticamente desnudo.

Panettiere contó que en ese momento se sintió confundida y vulnerable y que finalmente decidió irse del lugar. En la entrevista con Jay Shetty reflexionó sobre cómo, pese a sentirse suficientemente madura para tomar decisiones, en realidad no tenía las herramientas para comprender completamente las situaciones de peligro en las que podía encontrarse.

“Cuando me di cuenta de que estaba en peligro, literalmente estaba mar adentro”, recordó al referirse a aquella experiencia.

La denuncia contra un ganador del Oscar que hizo en sus memorias

Otro de los episodios que Panettiere reveló en This Is Me: A Reckoning ocurrió cuando tenía 19 años.

La actriz contó que había asistido a una fiesta en un departamento junto a un grupo de hombres y que, antes de retirarse, un actor y director ganador del Oscar —cuya identidad decidió no revelar— se acercó mientras ella se colocaba el abrigo.

Según su relato, el hombre le indicó que tenía un chicle pegado en el pantalón. Cuando Panettiere miró hacia abajo, descubrió que tenía los genitales expuestos.

ARCHIVO - Hayden Panettiere participa en la serie de conferencias BUILD para hablar sobre la serie de televisión "Nashville" en los estudios de AOL, el 5 de enero de 2017, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Evan Agostini

La actriz describió al hombre como una persona “muy respetada” y reconocida en la industria. También explicó por qué decidió no revelar su identidad: no quería exponerse nuevamente a las consecuencias profesionales y legales que podía generar señalar públicamente a una figura de Hollywood.

Panettiere aseguró que en aquel momento quedó en shock y que inicialmente interpretó lo ocurrido como una supuesta “broma de borrachos”, aunque reconoció que nunca había visto a un hombre adulto comportarse de esa manera.

Sus años de lucha contra las adicciones y la salud mental

La actriz también había utilizado sus últimos años para hablar con mucha mayor apertura sobre sus problemas personales.

En sus memorias contó su lucha contra la dependencia al alcohol y otras sustancias, además de la depresión posparto que atravesó después del nacimiento de su hija, Kaya, en 2014.

También habló de una relación marcada por episodios de violencia y de la decisión de que su hija quedara bajo la custodia de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, mientras ella se concentraba en su recuperación.

En una de sus últimas etapas públicas, Panettiere había intentado mostrar justamente una imagen diferente: la de una mujer que había atravesado situaciones extremas y estaba intentando reconstruir su vida.

Por eso, su frase sobre sentir que todavía tenía “mucha vida por delante” tomó una dimensión especialmente dolorosa después de conocerse su muerte.

Hayden Panettiere murió a los 36 años y todavía investigan la causa

Panettiere murió el domingo 16 de agosto en Carolina del Sur, a los 36 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado y pidió privacidad en este momento de duelo.

La actriz había viajado desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el sábado. Al día siguiente, los servicios de emergencia recibieron un llamado por una mujer inconsciente en una propiedad de Greenville. La policía inició una investigación, aunque hasta el momento no se encontraron indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

La causa oficial de muerte todavía no fue determinada y se espera el resultado de la autopsia. Algunos medios estadounidenses informaron sobre una posible sobredosis a partir de datos vinculados al llamado al 911, pero esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Mientras continúa la investigación, sus últimas declaraciones volvieron a cobrar protagonismo: aquellas en las que Hayden Panettiere hablaba de haber cerrado una etapa oscura y miraba hacia adelante con la convicción de que todavía tenía mucho por vivir.