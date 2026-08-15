Noelia Marzol compartió en sus historias de Instagram un video en el que se filmó de perfil, frente a un espejo, luciendo el cambio en su cuerpo después de sus dos maternidades. “Recuperando los glúteos perdidos con la maternidad”, escribió junto al clip, en el que además etiquetó a su entrenadora personal.

El gesto de Noelia Marzol fue directo: compartir el progreso físico que logró después de convertirse en madre por segunda vez.

LA RUTINA DE NOELIA MARZOL

La actriz, de 39 años, es madre de Donatello y Alfonsina, los dos hijos que tiene junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias, con quien se casó en 2021.

Noelia Marzol compartió un video mostrando el resultado de su entrenamiento tras sus dos maternidades. Fuente: Instagram @noeliamarzolok

Noelia explicó sus rutinas, esfuerzo y constancia en el gimnasio, apuntando a recuperar la masa muscular que había perdido durante la gestación.

El video que compartió Noelia Marzol se suma a una seguidilla de contenidos donde la actriz documenta su entrenamiento.