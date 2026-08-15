Lali Espósito acompañó a su novio, Pedro Rosemblat, en una noche muy especial el último viernes: el periodista debutó en la calle Corrientes con su unipersonal IGET, en el Teatro Astros. La cantante no quiso perderse la primera de las tres funciones programadas.

En el marco del desembarco de Pedro en la calle Corrientes, la artista estuvo entre los espectadores como gesto de apoyo en este nuevo desafío para su carrera. Para la ocasión, Lali eligió un look llamativo y fiel a su estilo.

La artista lució un vestido rojo de acabado brillante y efecto satinado, de cuello alto y con una falda asimétrica que aportó movimiento al conjunto. Debajo llevó una ajustada prenda negra de mangas largas, creando un fuerte contraste con el rojo del vestido. Completó el outfit con botas negras de caña media, taco alto y puntera marcada.

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

En cuanto al beauty look, llevó el pelo largo, negro y completamente suelto, mientras que el maquillaje tuvo como protagonista a un intenso labial rojo, a tono con su vestimenta. Un estilismo sofisticado y audaz para acompañar a Pedro en una noche clave.

LAS FOTOS DE LALI ESPÓSITO EN EL ESTRENO DEL UNIPERSONAL DE PEDRO ROSEMBLAT

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Lali Espósito fue a ver a Pedro Rosemblat en su debut en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.