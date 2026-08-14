La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, no pasó inadvertida. El faltazo de la cantante generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, al punto de que la propia diva tuvo que salir a hablar sobre el tema y aclarar cómo es actualmente su vínculo con Lali.

Ahora, Lali decidió reaccionar públicamente, aunque sin hacer referencia directa a la polémica. La artista aprovechó un momento de uno de sus shows para compartir un mensaje en sobre el estreno de la ficción y expresar su admiración por La One.

En una historia que publicó en sus redes sociales, Lali escribió sobre una imagen suya durante una presentación: “¡¿Quiénes son?!”. Y, debajo, agregó un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lali)

La publicación llegó justo después de que su ausencia en el evento de presentación de la serie quedara en el centro de las miradas. Rodeada de figuras del espectáculo, Moria encabezó la avant premiere de la producción que recorre diferentes etapas de su vida y carrera, pero hubo dos faltazos que llamaron especialmente la atención: los de Lali y Susana Giménez.

Frente a las versiones de una supuesta pelea, Moria decidió bajar el tono de la polémica y aseguró que no existe ningún conflicto personal con Lali: “Está todo bien”, había dicho desdramatizando el tema.

Así, en medio de las distintas versiones que surgieron, la artista pareció elegir una respuesta a su estilo: sin entrar en la polémica, pero dejando un contundente mensaje de cariño y admiración hacia La One.

Lali Espósito: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”.

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MORIA CASÁN HABLÓ DE LOS RUMORES DE CONFLICTO CON LALI ESPÓSITO TRAS SU AUSENCIA EN EL ESTRENO DE SU SERIE

La ausencia de Lali Espósito en la presentación de la serie biográfica de Moria Casán en el teatro Lola Membrives generó suspicacias y rápidamente alimentó rumores de un posible conflicto entre las dos figuras. Sin embargo, consultada por el tema, La One decidió bajarle el tono a las versiones y explicó qué relación mantiene actualmente con la cantante.

En diálogo con El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, Moria aclaró que la organización del evento especial de Netflix no estuvo a su cargo y que, por lo tanto, tampoco fue ella quien decidió quiénes recibían las invitaciones: “De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, afirmó la conductora La Mañana de Moria al ser consultada específicamente por la ausencia de Espósito.

“No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invito a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, agregó.

Foto: Instagram (@lali)

Y cerró, sincera: “Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”.