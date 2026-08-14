Luego de atravesar uno de los momentos más difíciles desde que comenzó su emprendimiento familiar, Brian Lanzelotta decidió no bajar los brazos. El exparticipante de Gran Hermano había denunciado públicamente que fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos, situación que lo llevó a evaluar seriamente el cierre definitivo de su fábrica.

Sin embargo, la repercusión que tuvo su caso y la respuesta de cientos de personas cambiaron el panorama. En las últimas horas, el cantante reveló que recibió cerca de 10 millones de pesos en donaciones y una importante cantidad de pedidos para comprar los productos de su emprendimiento.

Todo comenzó cuando Lanzelotta entregó mercadería de su fábrica de papel higiénico y rollos de cocina luego de recibir un comprobante de transferencia falso. Cuando descubrió el engaño, ya había perdido productos valuados en $17 millones y quedó con una deuda que ponía en riesgo la continuidad del negocio.

LA REPERCUSIÓN DEL CASO DE BRIAN LANZELOTTA

Después de realizar la denuncia ante la Justicia, Brian Lanzelotta contó lo ocurrido en sus redes sociales y brindó entrevistas en distintos programas de televisión. Allí recibió mensajes de apoyo y, aunque inicialmente se resistía, terminó compartiendo su alias ante la insistencia de quienes querían colaborar económicamente.

“Gracias a todos por los mensajes, a todos los móviles que hice, el teléfono explotó de mensajes de gente agradeciendo, de gente tirando energía, de gente tirando buenas vibras”, expresó en un nuevo video.

El ex Gran Hermano aseguró que recibió más de mil mensajes y destacó la solidaridad que encontró en medio de la angustia. “Así como hay un montón de hijos de puta dando vueltas, también hay gente buena”, reflexionó.

Además, agradeció a los programas de Sergio Lapegüe y Carmen Barbieri, donde difundieron su alias. Lanzelotta aclaró que su intención original nunca había sido recaudar dinero y rechazó las críticas de quienes aseguraron que buscó sacar un beneficio de la situación.

Crédito: Instagram

CUÁNTO DINERO RECIBIÓ BRIAN LANZELOTTA TRAS LA ESTAFA

Según reveló, las transferencias de quienes decidieron ayudarlo alcanzaron aproximadamente los 10 millones de pesos. Pero la solidaridad no terminó allí: también comenzaron a llegar numerosos pedidos para comprar papel higiénico y otros productos de su fábrica.

La respuesta fue determinante para cambiar una decisión que parecía tomada. Lanzelotta tenía previsto cerrar A Bien Limpio debido al golpe económico provocado por la estafa.

“A Bien Limpio el lunes yo daba por terminado, pero me senté a leer los mensajes de cariño, los comentarios en las redes, y la verdad es que no me puedo dejar vencer”, explicó.

El cantante remarcó que encontró en su familia la principal motivación para continuar. Destacó especialmente el acompañamiento de su mujer, sus hijos y su hermano Eloy, quien trabaja junto a él en el emprendimiento.

“Tengo una familia hermosa que está muy orgullosa de mí, y yo estoy muy orgulloso de ellos. Tengo mucho sostén al lado mío”, sostuvo.

Mientras la denuncia continúa su curso y aporta a la Justicia información que recibe sobre los presuntos responsables de la maniobra, Brian Lanzelotta confirmó que intentará mantener en pie su fábrica.

“Vamos a intentar dar el último suspiro, el último round, y vamos a salir a ganar, y lo vamos a ganar”, cerró, decidido a revertir el golpe económico y continuar con el proyecto familiar.