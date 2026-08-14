Mientras crecen las versiones sobre una fecha de casamiento que agitó al mundo del espectáculo, Rodrigo De Paul decidió responder a su manera a los rumores de tensión entre Tini Stoessel y sus padres: compartiendo un álbum de sus vacaciones juntos tras el Mundial.

La cantante ya había confirmado que se casará con el futbolista y trascendió que la boda sería el 19 de diciembre de este año, pero en paralelo empezaron a circular versiones sobre un vínculo distante entre ella y sus papás, quienes ni siquiera estarían invitados al evento según se especuló en las últimas semanas.

Uno de los paisajes que la pareja disfrutó en su escapada post Mundial. Fuente: Instagram @rodridepaul

El futbolista no acompañó las imágenes con ningún texto, algo que muchos leyeron como una decisión deliberada para no darle entidad a la polémica ni prestarse a ninguna interpretación forzada de sus palabras.

Sin embargo, el simple gesto de mostrarse enamorado y en pareja en pleno ojo de la tormenta familiar funcionó como un respaldo silencioso pero elocuente hacia Tini, justo en el momento en que más se hablaba de la interna con sus padres.

LAS FOTOS DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL EN EUROPA

En las imágenes que compartió, se los ve a ambos recorriendo distintos puntos de Europa, entre ellos París, ciudad donde días atrás se había especulado que la pareja aprovechó para buscar el vestido de novia de la cantante.

La serie de fotos muestra a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutando de paisajes, viajes en avión y recorridas por tierra, en lo que se percibe como una escapada romántica después de un año a pura exigencia, marcado por el Mundial y la gira de la artista.

De la mano y en blanco y negro: la postal más íntima del álbum de vacaciones. Fuente: Instagram @rodridepaul

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cómplices y sonrientes Fuente: Instagram @rodridepaul

Una de las postales más comentadas fue la que mostró cómo el futbolista decoró la habitación con globos con forma de corazón, velas y pétalos de flores, un gesto romántico que también había mostrado Tini en sus propias redes días antes.

De Paul recordó la romántica sorpresa que preparó para Tini: globos, velas y pétalos para Tini. Fuente: Instagram @rodridepaul

Entre las imágenes también se destacan momentos de complicidad en distintos rincones europeos, lejos del ruido mediático que generaron los rumores sobre la relación con sus padres.

LA POLÉMICA FAMILIAR QUE ATRAVESARÍA TINI STOESSEL

La controversia había estallado semanas atrás, cuando se instaló la versión de que los padres de la cantante no formarían parte de la lista de invitados a la boda, en medio de un supuesto quiebre en el vínculo familiar.

Desde entonces, distintas figuras del espectáculo opinaron sobre la interna, y hasta la mamá de Tini tuvo un gesto público en redes que fue leído como una respuesta a las especulaciones.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en un avión privado , rumbo a un nuevo destino en su viaje. Fuente: Instagram @rodridepaul

En ese contexto, la decisión de Rodrigo De Paul de mostrarse feliz y enamorado con Tini, sin hacer ninguna referencia directa al tema, se leyó como una forma de correr el eje de la conversación hacia lo que la pareja realmente quiere transmitir: felicidad, compañía y tranquilidad, de cara a un casamiento que ya tiene fecha confirmada para fin de año.