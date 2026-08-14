Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sorprendieron al confirmar que se casarán el próximo 18 de diciembre en Haras Duhau, un lugar elegido por varias celebridades para sus bodas.

La noticia generó revuelo y enseguida comenzaron a circular los nombres de los posibles invitados, con Chris Martin de Coldplay a la cabeza, y de quienes no estarán en la esperada fiesta de fin de año.

El anuncio lo hizo Tini a través de una publicación en redes sociales, donde confirmó la fecha y el lugar del evento.

Los invitados a la boda de Tini y De Paul.

Haras Duhau ya fue escenario de casamientos de famosos como Jorge Lanata, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli y Coti Sorokin, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en parte porque ofrece privacidad y está alejado de los paparazzis.

Los nombres que suenan para la lista de invitados

Entre los que tienen su lugar asegurado en la boda figuran Fran Stoessel, hermano de Tini, a pesar de los rumores de distanciamiento.

Mariana Muzlera y sus hijos, Tini y Fran Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Según allegados al entorno, la relación entre los hermanos sigue en buenos términos y se espera que Fran esté presente.

En cuanto a los padres de Tini, aunque existen diferencias por temas vinculados a la administración de sus ingresos, se especula con una posible reconciliación para que puedan acompañarla en un día tan importante.

La lista de invitados también incluiría a Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes ya compartieron celebraciones con la pareja en el mismo lugar.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

Además, Lizardo Ponce, amigo cercano de Tini, está prácticamente confirmado, al igual que María Becerra y La Joaqui, que expresó su emoción por el casamiento.

Quiénes quedaron afuera de la fiesta y los que están en duda

Entre los nombres que no figuran en la lista de invitados se destaca Marcelo Tinelli, quien no habría sido convocado para la boda. En cambio, sí estarían presentes figuras como Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Susana Giménez.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

María Becerra, La Joaqui, Shakira serían de la partida.

Otros invitados están en duda, como Alejandro Sanz, que cumple años el 18 de diciembre, un día antes de la boda, y David y Victoria Beckham, por el vínculo de De Paul con el exfutbolista a través del Inter Miami.

Por otro lado, Cami Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul, no será invitada, al igual que Cande Molfese, muy amiga de la modelo.