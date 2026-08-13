La ausencia de Lali Espósito en la presentación de la serie biográfica de Moria Casán en el teatro Lola Membrives generó suspicacias y rápidamente alimentó rumores de un posible conflicto entre las dos figuras. Sin embargo, consultada por el tema, La One decidió bajarle el tono a las versiones y explicó qué relación mantiene actualmente con la cantante.

En diálogo con El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, Moria aclaró que la organización del evento especial de Netflix no estuvo a su cargo y que, por lo tanto, tampoco fue ella quien decidió quiénes recibían las invitaciones: “De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, afirmó la conductora La Mañana de Moria al ser consultada específicamente por la ausencia de Espósito.

“No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invito a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, agregó.

Foto: Instagram (@lali)

Y cerró, sincera: “Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”.

Moria Casán: “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor”.

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MORIA CASÁN SORPRENDIÓ A MIRTHA LEGRAND AL REVELAR SU SECRETO PARA CUIDARSE LA PIEL: “ME PONGO ESPERMA DE SALMÓN”

Mirtha Legrand volvió a quedar fascinada con la piel de Moria Casán y, fiel a su estilo, no dudó en preguntarle cuál era su secreto para lucir tan radiante. Todo ocurrió durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, cuando la conductora observó detenidamente a su invitada.

“Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!”, fue la observación que hizo la conductora. Fue entonces que Moria, sin ningún tipo de filtro, no dudó en revelar el particular tratamiento que utiliza para cuidar su rostro: “Te dije que me pongo esperma de salmón”, respondió, dejando a todos los integrantes de la mesa completamente sorprendidos.

La inesperada confesión generó inmediatamente un revuelo entre los invitados. Natalia Oreiro reaccionó entre risas con un contundente “¿Qué?”, mientras que Adrián Suar intentó ponerle un freno al intercambio: “No, no, un segundito. Paremos”, lanzó el productor, visiblemente desconcertado.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Esperma de qué?”, agregó el invitado. A lo que Moria no se inmutó y volvió a repetir su respuesta con absoluta naturalidad: “Esperma de salmón”.

En ese momento, Mirtha aclaró que la información no era nueva para ella: “Ah, sí, me lo contó”, comentó la Chiqui, demostrando que ya conocía el particular secreto de belleza de su invitada.

Lejos de terminar ahí, la diva decidió ir un paso más allá y le ofreció a Mirtha probar el tratamiento: “¿Te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, amor”, le propuso a la conductora.

Foto: Captura (eltrece)

Entre risas, Mirtha descartó rápidamente la invitación. “No, no”, respondió, dejando en claro que por ahora no piensa incorporar el llamativo tratamiento a su rutina de belleza.

Moria aprovechó entonces para recordar que la conductora lleva años destacando su piel: “Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel”, cerró Casán sobre aquel llamado de la Chiqui, en medio de un intercambio de piropos.