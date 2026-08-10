Mirtha Legrand volvió a quedar fascinada con la piel de Moria Casán y, fiel a su estilo, no dudó en preguntarle cuál era su secreto para lucir tan radiante. Todo ocurrió durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, cuando la conductora observó detenidamente a su invitada.

“Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!”, fue la observación que hizo la conductora. Fue entonces que Moria, sin ningún tipo de filtro, no dudó en revelar el particular tratamiento que utiliza para cuidar su rostro: “Te dije que me pongo esperma de salmón”, respondió, dejando a todos los integrantes de la mesa completamente sorprendidos.

La inesperada confesión generó inmediatamente un revuelo entre los invitados. Natalia Oreiro reaccionó entre risas con un contundente “¿Qué?”, mientras que Adrián Suar intentó ponerle un freno al intercambio: “No, no, un segundito. Paremos”, lanzó el productor, visiblemente desconcertado.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Esperma de qué?”, agregó el invitado. A lo que Moria no se inmutó y volvió a repetir su respuesta con absoluta naturalidad: “Esperma de salmón”.

En ese momento, Mirtha aclaró que la información no era nueva para ella: “Ah, sí, me lo contó”, comentó la Chiqui, demostrando que ya conocía el particular secreto de belleza de su invitada.

Lejos de terminar ahí, la diva decidió ir un paso más allá y le ofreció a Mirtha probar el tratamiento: “¿Te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, amor”, le propuso a la conductora.

Foto: Captura (eltrece)

Entre risas, Mirtha descartó rápidamente la invitación. “No, no”, respondió, dejando en claro que por ahora no piensa incorporar el llamativo tratamiento a su rutina de belleza.

Moria aprovechó entonces para recordar que la conductora lleva años destacando su piel: “Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel”, cerró Casán sobre aquel llamado de la Chiqui, en medio de un intercambio de piropos.

Foto: Captura (eltrece)

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MORIA CASÁN FUE DISTINGUIDA POR SU TRAYECTORIA EN LOS PREMIOS PINTI: “EL LIKE ES TAN PELIGROSO COMO EL HATE”

La primera edición de los Premios Pinti tuvo uno de sus momentos más ovacionados cuando Moria Casán recibió el galardón a la Trayectoria Teatral Femenina en una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Colón.

La encargada de presentarla fue Jorge Marrale. Ya con la estatuilla en sus manos, la One agradeció visiblemente emocionada y recordó el vínculo que mantiene con el emblemático teatro desde su infancia: “¡Qué placer! ¡Gracias! Este teatro es lo más. Cuando era niñita teníamos abono en un palco, así que este teatro tiene que ver con mi primer contacto con el arte”, expresó.

Luego, tuvo cálidas palabras para su compañero de elenco, quien le entregó el reconocimiento: “Estamos haciendo una obra hace un año y tres meses, y tenemos una mística increíble. Cómo nos ayudamos en escena, cómo nos divertimos, cómo honramos nuestra profesión. Compa, te agradezco muchísimo que me entregues este premio hermoso”, dijo.

Foto: Captura (eltrece)

En otro tramo de su discurso, la actriz reveló un dato que la sorprendió incluso a ella: “El otro día me enteré que hace 40 años que soy la única que anda dando vuelta por toda la calle Corrientes y nunca paró. No lo puedo creer”, afirmó.

Fiel a su estilo, Moria también habló del profundo amor que siente por el teatro: “Adoro mi profesión, la honro. Empecé desnuda en el escenario, empecé a cubrirme con mi propia luz, que de eso se trata”, sostuvo.

Además, destacó el rol que tuvo la salud en una carrera ininterrumpida: “Agradezco al Universo todo lo que me da y, sobre todo, agradezco mi salud hermosa, que me permitió transitar todos estos años de teatro, llegar a este momento y no haber faltado nunca porque nunca me enfermé”, señaló.

“El otro día me enteré que hace 40 años que soy la única que anda dando vuelta por toda la calle Corrientes y nunca paró. No lo puedo creer”.

Uno de los pasajes más celebrados de la noche llegó cuando la diva explicó cuál fue el secreto para mantenerse vigente durante tantos años: “Soy una monstrua. Pero ¿eso saben qué es? Eso es no comprar lo que vendés. Los actores somos muy frágiles, somos muy vulnerables porque vivimos con nuestra sensibilidad. De chiquita, tuve que aprender a no creerme, a no comprar lo que vendía. No engancharte ni con lo bueno ni con lo malo, porque el like es tan peligroso como el hate”, aseguró.

Sobre el final, Moria dedicó el premio a sus colegas y recordó un momento bisagra de su carrera: “Este premio se lo dedico a todos nuestros actores, al teatro, y agradezco nuevamente a Carlos Rottemberg, porque fue de las primeras personas que me llamaron para hacer otro género que no fuera la revista. Ahí comenzó Brujas y una nueva etapa para mí”, recordó.

Finalmente, cerró con un sentido homenaje al hombre que le da nombre a la premiación: “Me honra este premio y me honra Enrique Pinti, gran persona y gran artista. Gracias para todos ustedes”, concluyó, recibiendo una de las ovaciones más emotivas de la noche en el Teatro Colón.