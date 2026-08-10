La Joaqui decidió ponerle un freno a la exposición mediática en medio de la fuerte repercusión que tuvo su separación de Luck Ra. Después de hablar en reiteradas oportunidades sobre el final de su relación y de brindar detalles en televisión, la cantante comunicó una firme decisión a través de sus redes sociales.

“Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días”, comenzó diciendo la artista en el extenso texto que compartió con sus seguidores.

La Joaqui reconoció que atraviesa un momento de profundo dolor y explicó que, detrás de la exposición pública, hay una persona que también necesita atravesar su duelo: “Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Todo esto que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”, expresó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui)

En su comunicado, la cantante también hizo referencia a su reciente participación en PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, donde habló de su separación y reveló detalles vinculados a la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.

“Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes”, explicó.

Pero luego fue contundente: “Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso, decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes”.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

“Quiero pedirles especialmente a los medios que no me involucren más ni me ataquen hacia otras personas. Yo no les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder. No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, afirmó.

La Joaqui también tuvo palabras para Luck Ra y Tuli Acosta, quienes fueron personas importantes en su vida: “Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que el amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí”.

“Nunca busqué señalar ni juzgar a nadie. Como artista, siempre encontré en expresar mis emociones la manera de atravesar lo que me toca, aunque a veces no sea lo más cómodo. Intento compartir como puedo, porque también sigo aprendiendo mientras vivo mis propios procesos”, añadió.

Foto: Instagram (@luckra)

En el tramo final de su mensaje, La Joaqui reconoció que las distintas hipótesis y versiones que circularon hicieron todavía más difícil atravesar el duelo: “Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, a las que se me vio involuntariamente expuesta, el duelo de este modo suele ser más difícil de transitar. En el fondo, el tiempo y el cariño te salvan”, reflexionó.

Finalmente, la artista dejó en claro cuál es su objetivo a partir de ahora: cerrar esta etapa, sanar y dar vuelta la página: “Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo lindo que viene”, concluyó, a corazón abierto.

La Joaqui: “Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso, decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes”.

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Después de que se confirmara su separación de Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio y habló con total sinceridad sobre cómo atraviesa el duelo amoroso. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la artista explicó la drástica decisión que tomó tras la ruptura y dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos.

Lejos de alimentar versiones de conflicto, la cantante pidió que cesen las críticas contra su expareja y aseguró que los ataques también la afectan a ella: “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que, para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé, entonces yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, comenzó diciendo.

Consultada sobre los rumores de que había bloqueado al cantante en todas las redes sociales, La Joaqui confirmó que fue ella quien tomó esa determinación, aunque aclaró que no fue por enojo: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

Por último, La Joaqui volvió a pedir respeto para el artista y aseguró que él también está sufriendo por el final de la historia de amor: “Me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, cerró, a flor de piel.