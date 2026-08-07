Después de grabar el primer programa de Andy Kusnetzoff, Yanina Latorre compartió en su ciclo SQP cómo encontró a La Joaqui tras la reciente separación de Luck Ra. Según la panelista, la cantante está “rota” y visiblemente afectada: “Bajó cinco kilos, la angustia la tiene destruida. Lo digo seriamente, está muy triste, quebrada. Realmente creyó que era el último hombre”, relató Latorre.

Fue entonces cuando la conductora reveló el motivo por el que La Joaqui odia a Tuli Acosta. “La odia. No pasó nada entre Tuli y Luck Ra, lo averigüé con todos los entornos, ellos son muy amigos y parece que Tuli siempre le tuvo celos a La Joaqui”, explicó.

La historia que Luck Ra compartió y etiquetó a La Joaqui antes de la separación (Foto: captura de SQP).

Latorre contó un episodio puntual: “Un día, Luck Ra subió una historia de dos pajaritos y etiquetó a La Joaqui. Al rato, Tuli subió la misma foto, sin nada. Es raro. Si sos amiga y tu amigo está de novio, ¿subís la misma foto?”, reflexionó.

La historia que Tuli compartió el mismo día que Luck Ra publicó esa foto y etiquetó a La Joaqui antes de la separación (Foto: captura de SQP).

La panelista también recordó un TikTok en el que Tuli y Luck Ra bailan juntos y ella escribe ‘seríamos la pareja perfecta’, cuando él todavía estaba en pareja con La Joaqui. “Las actitudes de Tuli son siempre de buscar, molestar, provocar. Nadie me habló bien de Tuli”, sentenció Yanina.

Yanina Latorre habló de la separación de Luck Ra y La Joaqui (Foto: captura de SQP).

Según la información que manejó Latorre, no hubo terceros en discordia ni infidelidad, pero las actitudes de Tuli generaron incomodidad y alimentaron el malestar de la cantante. “Desde que contó la separación, no pasaron ni tres horas que Tuli subió un TikTok con Luck Ra explicando que no tenía nada que ver”, cerró la panelista.

CÓMO VIO YANINA LATORRE A LA JOAQUI EN LA GRABACIÓN DE “PODEMOS HABLAR”

Yanina Latorre contó que, al llegar al estudio, intentó abrazar a La Joaqui, pero la artista le pidió que no lo hiciera porque no podía contener el llanto. “Hizo todo el programa con anteojos de sol, nunca se los sacó”, agregó Yanina, quien remarcó el estado de vulnerabilidad de la artista.

La conductora aclaró que la separación se dio en buenos términos, aunque La Joaqui bloqueó a Luck Ra de todas las redes para evitar contacto. “Está muy dolida, va mucho a terapia y la está pasando súper mal”, aseguró.

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