La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones y, mientras ambos insisten en que no hubo terceros en discordia, la polémica se trasladó a un fuerte cruce entre Albere y Tuli Acosta. En las últimas horas, la influencer volvió a disparar contra la cantante e incluso se sumó Facundo Guarino, más conocido como Guari, con un extenso descargo.

Todo comenzó cuando trascendieron versiones que vinculaban a Tuli Acosta con el final de la relación entre los artistas. El periodista Pepe Ochoa aseguró que La Joaqui se habría enterado de una presunta infidelidad de Luck Ra a través del peluquero que compartirían las involucradas.

Sin embargo, la influencer desmintió de manera categórica esos rumores. “Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada, es una relación de amistad y siempre fue así”, afirmó. Más tarde, durante su visita a PLP (Luzu TV), volvió a rechazar la versión de un tercero en discordia: “No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia”.

Por su parte, Luck Ra también fue consultado por Ángel de Brito y respondió sin rodeos: “Con Tuli no pasó nada”.

EL DURO MENSAJE DE ALBERE CONTRA TULI ACOSTA

Pese a las desmentidas, Albere, una de las amigas más cercanas de La Joaqui, decidió expresar públicamente su postura a través de sus historias de Instagram.

Primero lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la bailarina: “Detesto a las mosquitas muertas, a las que se meten con macho ajeno. Me generan asco. Ya no las aguanto, que se caigan las caretas”.

Después de que Tuli Acosta hablara con Moria Casán para volver a negar cualquier vínculo sentimental con Luck Ra, la influencer publicó un texto todavía más contundente.

Albere redobló la apuesta contra Tuli Acosta y la pelea sumó un nuevo capítulo tras la separación de La Joaqui y Luck Ra. Crédito: Instagram

“Nos tenés podridos a todos, moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides eso. Si ya eras..., ahora te convertiste en una súper s*****. Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla”, escribió.

La publicación desató una nueva ola de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios asociaron la referencia a una mujer embarazada con versiones que involucraban al futbolista Joaquín “Tucu” Correa, aunque esa hipótesis no fue confirmada por ninguna de las personas mencionadas.

GUARI TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA TULI

La polémica no terminó ahí. Guari, otro de los amigos de La Joaqui y Albere, compartió un extenso mensaje en el que cuestionó duramente a Tuli Acosta.

Según su versión, la influencer tendría un comportamiento reiterado con hombres que mantienen relaciones de pareja y aseguró que varias personas del ambiente artístico habrían quedado decepcionadas por sus actitudes.

“Siempre fuiste una persona a la que le gusta llamar la atención y sentirse validada por los hombres. Aunque muchas veces no llegue a pasar nada, tenés actitudes que no corresponden con chicos que están en pareja”, escribió.

Albere redobló la apuesta contra Tuli Acosta y la pelea sumó un nuevo capítulo tras la separación de La Joaqui y Luck Ra. Crédito: Instagram

En otra parte del descargo agregó: “Sos esa amiga que nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”.

Además, recordó episodios ocurridos durante la época en la que Tuli Acosta estaba en pareja con Lit Killah y mencionó otras situaciones que, según él, formarían parte de un “patrón repetitivo”. Sus declaraciones, de todos modos, corresponden a su versión personal de los hechos.