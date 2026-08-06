Mientras continúan las repercusiones por la separación de La Joaqui y Luck Ra, y crecen las versiones que apuntan a Tuli Acosta como la presunta tercera en discordia, la influencer recibió un importante gesto de apoyo por parte de su familia.

Fue Pauli Acosta, hermana de Tuli, quien decidió manifestarse en sus redes sociales. A través de una publicación en Instagram, compartió una foto familiar en blanco y negro junto a un extenso texto que muchos interpretaron como una defensa directa hacia la cantante y creadora de contenido.

EL MENSAJE DE LA HERMANA DE TULI ACOSTA

En su publicación, Pauli escribió: “Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, podrán decirte que lo podrías haber hecho mejor. Pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos. Un lugar donde jamás la mala intención va a poder ingresar, es allí, en la intimidad, a puertas cerradas.”

Luego, completó con otra reflexión que fue leída como un respaldo en medio de la polémica: “Es a través de los momentos difíciles y la incomodidad que generan, que uno recuerda quién es, de qué está hecho y quién camina con nosotros.”

La hermana de Tuli Acosta rompió el silencio y salió a defenderla en medio del escándalo con La Joaqui y Luck Ra. Crédito: Instagram

La publicación estuvo acompañada por una imagen familiar y rápidamente comenzó a recibir mensajes de apoyo de sus seguidores.

La respuesta de Tuli no tardó en llegar: “Te amo paulita❤️ los amo mucho! Gracias por ser mi pilares por siempre y para siempre 🫶🏼 juntos a pesar de la distanciaaaaaa"