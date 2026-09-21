Silvestre y La Naranja fue una de las protagonistas del cierre de la Semana de la Alta Costura, con una presentación especial en el MALBA, en la previa de su esperado regreso a los escenarios porteños.

La banda continúa así con una etapa clave de su carrera, marcada por el ciclo “Alter Ego”, mientras prepara el camino hacia su próximo material discográfico.

Video: prensa

Silvestre y La Naranja vuelve a Buenos Aires

El grupo integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida regresará a Buenos Aires en plena primavera para reencontrarse con sus seguidores y presentar sus últimas canciones.

Silvestre y La Naranja: nueva fecha en C Art Media

El show previsto para el 17 de octubre en C Art Media ya está agotado, por lo que la banda confirmó una nueva fecha para el 18 de octubre.

Las entradas para esta nueva presentación se encuentran disponibles únicamente a través de Passline.

El presente musical de Silvestre y La Naranja

Con una trayectoria que los convirtió en uno de los nombres destacados de la escena musical actual, Silvestre y La Naranja continúa expandiendo su propuesta y preparando una nueva etapa creativa.

La banda llega a estos shows después de una serie de canciones que se instalaron con fuerza entre su público, entre ellas “Prisionero perfecto”, “Invencibles” y “Adicto al temblor”.

Estos temas forman parte de un recorrido que encuentra a la banda cerrando una etapa y, al mismo tiempo, preparando el terreno para su próximo álbum.