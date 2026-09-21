Luis Zahera, reconocido por sus papeles en grandes producciones del cine y la televisión española, desembarca en la Argentina con Chungo, su exitoso espectáculo de humor.

El show tendrá funciones en el Teatro Astral de Buenos Aires y recorrerá otras ciudades del país como parte de una gira latinoamericana.

El artista gallego, que se consagró con dos Premios Goya y participó en títulos como As Bestas, Entrevías y El Reino, propone un monólogo de 90 minutos en el que repasa anécdotas de su vida profesional y personal, y se anima a mostrar una faceta distinta a la que suele lucir en la pantalla.

Luis Zahera hará Chungo en Argentina. (Foto: @luiszahera)

Un recorrido por la vida y el humor de Luis Zahera

“Chungo” es el espectáculo con el que Luis Zahera sorprende a sus seguidores: durante una hora y media, el actor se ríe de sí mismo y comparte historias que marcaron su carrera. “Me animo a poner en ridículo a Luis Zahera”, asegura el intérprete sobre el tono de su show.

Luis Zahera hará Chungo en Argentina. (Foto: @luiszahera)

Con su espontaneidad y capacidad para conectar con el público, Zahera invita a vivir una experiencia de risas y desconexión. El espectáculo ya recorrió escenarios de España y distintos puntos del mundo, y ahora llega a Latinoamérica con funciones en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia.

Las fechas de “Chungo” en la Argentina

En Buenos Aires, “Chungo” tendrá nueve funciones en el Teatro Astral, ubicado en la Avenida Corrientes, los días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero. Luego, la gira continuará por Mar del Plata, donde Zahera se presentará en el Teatro Neptuno el 18 y 25 de enero.

Luis Zahera hará Chungo en Argentina. (Foto: @luiszahera)

El recorrido argentino seguirá en Rosario, con una función el 5 de febrero en el Teatro Astengo, y en Córdoba, el 7 de febrero en Espacio Quality.

La trayectoria internacional de Luis Zahera

Nacido en Santiago de Compostela, Luis Zahera es uno de los actores más prestigiosos del panorama audiovisual español. A lo largo de su carrera, se destacó por interpretar personajes de fuerte carácter y gran intensidad dramática.

Luis Zahera hará Chungo en Argentina. (Foto: @luiszahera)

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2019 por El Reino y en 2023 por As Bestas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y distinciones en los Premios Feroz, Fotogramas de Plata y la Unión de Actores.

Ahora, Zahera sorprende con su faceta humorística y se consolida como un artista versátil, capaz de transitar diferentes géneros y formatos. “Chungo” es la oportunidad para descubrirlo desde otro lugar, en un espectáculo que promete risas y cercanía con el público argentino.

La gira cuenta con el apoyo de Alikate Producciones & Management y MP Producciones.