Dante Gebel volverá a uno de los escenarios más importantes de su carrera. Treinta años después de aquel primer encuentro multitudinario realizado en Vélez, el comunicador argentino regresará al estadio José Amalfitani para celebrar las tres décadas de “El Superclásico de la Juventud”.

El evento será el viernes 18 de diciembre a las 21 horas y reunirá nuevamente a miles de jóvenes en una propuesta que combina el formato de un gran espectáculo con un mensaje centrado en la fe, los valores y el propósito.

Dante Gebel vuelve a Vélez para celebrar 30 años de “El Superclásico de la Juventud”

“El Superclásico de la Juventud” fue creado y liderado por Dante Gebel y, desde la década del 90, recorrió distintos estadios, espacios públicos y ciudades de Argentina y otros países de Latinoamérica.

La propuesta nació con una estética y una puesta vinculadas a los grandes conciertos de rock, pero con un eje puesto en la fe, los valores y la búsqueda del propósito en Dios. Según la organización, el encuentro está abierto a jóvenes de distintos credos y religiones.

El regreso a Vélez tendrá además un componente especial: se realizará exactamente en el lugar donde comenzó esta historia, con la intención de reunir a distintas generaciones. Por un lado, quienes participaron de aquellos primeros encuentros y, por otro, jóvenes que tendrán su primer acercamiento a la experiencia.

De Vélez al Obelisco, River y Boca: la historia de los Superclásicos

Después del primer encuentro realizado en Vélez en 1996, el evento pasó por algunos de los escenarios más emblemáticos de la Argentina.

En 1997 llegó a River Plate; en 1998 tuvo como escenario al Obelisco; en 2000 se realizó en Boca; y posteriormente volvió a Vélez en 2004.

La historia continuó con nuevos encuentros en River Plate en 2005 y 2013 y en el Estadio Único de La Plata en 2011, además de distintas presentaciones realizadas durante las últimas décadas en ciudades argentinas y otros países de Latinoamérica.

Ahora, tres décadas después de aquel primer encuentro, Gebel volverá al estadio de Vélez para celebrar los 30 años del proyecto.

Cuándo es “El Superclásico de la Juventud” de Dante Gebel

El evento se realizará el:

📅 Fecha: viernes 18 de diciembre

🕘 Hora: 21 horas

📍 Lugar: Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield, Buenos Aires

Las entradas están a la venta a través de All Access.

Hay algunas condiciones para el ingreso: los menores de 3 años no podrán ingresar, los mayores de esa edad deberán contar con ticket y los menores de 14 años tendrán que asistir acompañados por un adulto responsable.

Quién es Dante Gebel

Dante Gebel es conductor, actor, productor, comunicador y creador de contenidos digitales. A lo largo de su carrera desarrolló proyectos en televisión, radio y plataformas digitales, además de realizar presentaciones en distintos países.

Entre sus proyectos se encuentra River Arena, un estadio cubierto ubicado en Anaheim, California, que funciona como base para sus actividades y producciones. Allí también cuenta con estudios de televisión y radio.

Su trayectoria televisiva incluye trabajos en Mega TV, TV Azteca, CNN, Vorterix, Canal 9 y eltrece. También recibió un Premio Martín Fierro como “Mejor Conductor Internacional” por La Divina Noche, programa que realizó junto a Mario Pergolini.

Además, se presentó en escenarios como el Dolby Theatre, el Walt Disney Concert Hall y el Radio City Music Hall, entre otros. En Argentina realizó presentaciones en River Plate, Vélez, el Estadio Único de La Plata, Boca, el Obelisco, el Teatro Gran Rex, el Luna Park y el Movistar Arena.

En el plano digital, cuenta con una comunidad de millones de seguidores en Facebook, Instagram y YouTube, mientras que su última gira lleva cuatro años y alcanzó casi un millón de espectadores, según el material de prensa del evento.

Dante Gebel regresa al lugar donde comenzó todo

A 30 años de aquel primer encuentro de 1996, “El Superclásico de la Juventud” vuelve a Vélez con una edición especial que busca recuperar la historia del evento y conectar a quienes fueron parte de sus primeras ediciones con una nueva generación de jóvenes.

La cita será el 18 de diciembre a las 21 en el Estadio José Amalfitani.