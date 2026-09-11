“Hotel Julio César”, la nueva obra de teatro escrita por Laura Otermin y dirigida por Patricio Azor, se estrena el 12 de septiembre en El Método Kairós, en la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata “Hotel Julio César”

La obra cuenta la historia de Julio, hijo de Carmen, con quien comparte la propiedad y la vida cotidiana de un hotel ubicado en la Costa Atlántica. La llegada del Carnaval altera la tranquilidad del lugar y pone en movimiento una serie de recuerdos y situaciones que permanecían ocultos.

Carmen rechaza la tradicional peña popular que se organiza en el pueblo para recibir a los turistas. Para ella, la celebración representa un peligro, ya que la alegría y la libertad que genera pueden llevar a las personas a animarse a hacer aquello que en otras circunstancias no se atreverían.

Pero esta vez algo cambia. Al hotel llegan unos sobrinos a los que Julio y Carmen hace tiempo no ven y, posteriormente, una mujer que se hospedará durante una noche. La presencia de estos personajes provoca una verdadera revolución en los recuerdos de Julio.

A partir de ese encuentro, algunos fragmentos de su memoria comienzan a reconstruirse luego de años de condicionamiento y de una relación marcada por la influencia de su madre. Así, secretos ocultos en los rincones más profundos de su conciencia salen finalmente a la luz.

Reparto de “Hotel Julio César”

La obra cuenta con las actuaciones de Ana María Castel, Guido D’Albo, Sebastián Dartayete, Laura Otermin y Alcira Serna.

La dramaturgia está a cargo de Laura Otermin, mientras que la dirección es de Patricio Azor.

Entradas y funciones de “Hotel Julio César”