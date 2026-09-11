Voracidad. Un melodrama dark es una propuesta teatral que combina drama, humor oscuro y una atmósfera inquietante para adentrarse en los vínculos de una familia atravesada por ausencias, obsesiones y secretos. La obra, escrita y dirigida por Julián Smud, se presenta los sábados a las 20 en Polonia Teatro, en el barrio porteño de Palermo.

La historia tiene como protagonista a Gabrielas, una oficinista que convive con alucinaciones y que, en el día de su cumpleaños, decide regresar a la casa donde pasó su infancia. Allí se reencuentra con su padre César y su tía Nora, dos hermanos gemelos que permanecen unidos en una convivencia tan estrecha que el departamento parece haberse convertido en una extensión de sus propios cuerpos.

Poster de "Voracidad. Un melodrama dark" (Foto: prensa / Instagram @voracidad_laobra)

A partir de ese regreso comienzan a emerger las particularidades de ese universo familiar. Nora permanece recluida en el baño junto a su nieta, mientras César intenta mantener viva la memoria de una mujer cuya desaparición lo marcó profundamente. Para hacerlo, adopta parte de su ropa, sus palabras y sus gestos, en un juego de identidades que vuelve cada vez más difusos los límites entre quienes habitan la casa.

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La obra está planteada como un díptico y propone una puesta en movimiento en la que los personajes y sus vínculos se transforman progresivamente. Uno de sus principales recursos escénicos es justamente el desdoblamiento: un mismo actor atraviesa los cuerpos de los dos hermanos gemelos, una decisión que profundiza el conflicto y potencia la dimensión extraña y perturbadora de la historia.

“Voracidad” es la ópera prima de Julián Smud como dramaturgo y director, aunque el artista cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional y desde hace quince años gestiona Espacio Polonia. El elenco está integrado por Facundo Cardosi y Yara Ribas, mientras que Raúl Antonio Fernández está a cargo de la escenografía y la iluminación y Pablo Casals compuso la música original.

Imagen de "Voracidad. Un melodrama dark" (Foto: prensa / Instagram @voracidad_laobra)

La obra tiene una duración de 65 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. “Voracidad. Un melodrama dark” puede verse los sábados a las 20 en Polonia Teatro, ubicado en Fitz Roy 1475, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral.

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