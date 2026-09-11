Voracidad. Un melodrama dark es una propuesta teatral que combina drama, humor oscuro y una atmósfera inquietante para adentrarse en los vínculos de una familia atravesada por ausencias, obsesiones y secretos. La obra, escrita y dirigida por Julián Smud, se presenta los sábados a las 20 en Polonia Teatro, en el barrio porteño de Palermo.
La historia tiene como protagonista a Gabrielas, una oficinista que convive con alucinaciones y que, en el día de su cumpleaños, decide regresar a la casa donde pasó su infancia. Allí se reencuentra con su padre César y su tía Nora, dos hermanos gemelos que permanecen unidos en una convivencia tan estrecha que el departamento parece haberse convertido en una extensión de sus propios cuerpos.
A partir de ese regreso comienzan a emerger las particularidades de ese universo familiar. Nora permanece recluida en el baño junto a su nieta, mientras César intenta mantener viva la memoria de una mujer cuya desaparición lo marcó profundamente. Para hacerlo, adopta parte de su ropa, sus palabras y sus gestos, en un juego de identidades que vuelve cada vez más difusos los límites entre quienes habitan la casa.
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La obra está planteada como un díptico y propone una puesta en movimiento en la que los personajes y sus vínculos se transforman progresivamente. Uno de sus principales recursos escénicos es justamente el desdoblamiento: un mismo actor atraviesa los cuerpos de los dos hermanos gemelos, una decisión que profundiza el conflicto y potencia la dimensión extraña y perturbadora de la historia.
“Voracidad” es la ópera prima de Julián Smud como dramaturgo y director, aunque el artista cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional y desde hace quince años gestiona Espacio Polonia. El elenco está integrado por Facundo Cardosi y Yara Ribas, mientras que Raúl Antonio Fernández está a cargo de la escenografía y la iluminación y Pablo Casals compuso la música original.
La obra tiene una duración de 65 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. “Voracidad. Un melodrama dark” puede verse los sábados a las 20 en Polonia Teatro, ubicado en Fitz Roy 1475, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral.
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