La Sala Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires abrirá sus puertas a “A tu lado, Camila”, un musical que pone en escena la trágica y apasionada historia de Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez.

El espectáculo cuenta con libro y letras de la historiadora Marisa Vicentini y la dirección general de Tomi Capano. La música original, ejecutada en vivo, está a cargo de Facundo Cicciu.

El elenco lo encabezan Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto, acompañados por catorce intérpretes en escena. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

A tu lado, Camila, el musical.

Con funciones todos los viernes de octubre y noviembre a las 21:00, la obra invita a recorrer uno de los episodios más emblemáticos del siglo XIX argentino.

Un amor que desafió al poder y a la moral de la época

La trama se sitúa en el contexto del mandato de Juan Manuel de Rosas, cuando el poder absoluto y las facultades extraordinarias marcaban el pulso del país. En ese escenario, el vínculo entre Camila y Uladislao surge como un acto de rebeldía frente a la ley y el orden moral.

Ambos protagonistas, decididos a defender su libertad, se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y estatales.

La huida que emprenden los lleva a desafiar los límites impuestos por la sociedad, en una historia que expone hasta dónde puede llegar el peso de la reputación y el poder sobre la vida de las personas.

Una puesta contemporánea con gran despliegue visual

La propuesta de “A tu lado, Camila” se destaca por su puesta en escena de gran despliegue visual y una sonoridad original interpretada en directo.

El musical rescata este episodio histórico desde una mirada actual, donde el coraje, la devoción y la tragedia se entrelazan en una experiencia teatral única.

El equipo creativo incluye a Verónica Pacenza en coreografía, Agustín Yoshimoto en escenografía, Eduardo Maggiolo en iluminación y Marisa Vicentini junto a Nabila Abdala en vestuario.

Las proyecciones están a cargo de Sentí Producciones y el diseño gráfico es de Nahuel Lamoglia.

El equipo detrás de la obra y cómo conseguir entradas

El elenco lo completan Hernán Matorra, Olivia Galatro, Rut Feith, Enrique Cragnolino, Gabriel Schapiro, Agos Gil Farina, Andrés Mauricio Vaca, Camila Aita, Diego Namor, Gaby Genovese, Hernán Castelli, Lara Mut, Paloma Zárate y Santiago Leguizamo.

La producción general es de Marcelo Cuscuna, con asistencia de dirección de Giuliana Pieruccini y prensa a cargo de Kevin Melgar. Las funciones se realizan en la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) y las entradas pueden adquirirse a través de Passline.