El teatro independiente de Buenos Aires suma una nueva propuesta con el estreno de Extraño juguete, la pieza escrita por Susana Torres Molina y dirigida por Vanesa Ryk.

La obra estará en La Carpintería Teatro, ubicada en Jean Jaurés 858, con funciones tres únicas funciones los sábados 12, 19 y 26 de septiembre a las 17:30.

El elenco está integrado por Melina Figueiras (Angélica), Maru Betania Pacin (Perla) y Santiago Almada Luyden (Maggi).

Así es Extraño Juguete.

Las entradas se ofrecieron a través de Alternativa Teatral a un valor de $23.000.

Un universo inquietante y un juego de poder

La trama de “Extraño juguete” invita al espectador a sumergirse en el mundo perturbador de Angélica y Perla, dos hermanas que viven aisladas, donde la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibuja.

Extraño Juguete.

La llegada de Maggi, un vendedor ambulante enigmático, rompe la rutina y da inicio a un juego de seducción, manipulación y poder.

A medida que avanza la historia, los roles entre los personajes se invierten y el humor absurdo inicial deja paso a una tensión oscura, donde lo cotidiano se transforma en amenaza.

La obra, bajo una apariencia de farsa, expone cómo el deseo puede convertirse en una trampa y en un mecanismo de dominación.

El equipo creativo detrás de la puesta

La dirección estuvo a cargo de Vanesa Ryk, con Anouk Hildebrandt Vargas como asistente. El vestuario y la escenografía fueron realizados por la Cooperativa Bitácora, mientras que el diseño de iluminación estuvo en manos de Facundo Cohen. El diseño gráfico fue realizado por Maru Betania y Vanesa Ryk, y la fotografía por Otro Encuadre.

La producción general también corrió por cuenta de la Cooperativa Bitácora, consolidando un equipo que apostó por una puesta integral y cuidada.

Una reflexión sobre los vínculos y la explotación

Extraño juguete propone una mirada crítica sobre los vínculos humanos y la explotación del otro. La obra plantea que ningún lazo puede prosperar si se basa en la dominación, y enfrenta al público con una verdad inquietante: el deseo, lejos de ser solo motor de encuentro, puede convertirse en una trampa peligrosa.