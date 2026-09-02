Pasa el tiempo, crece el escándalo entre Tini Stoessel y su papá, pero lo que podría resolverse con un simple abrazo y firmas ante escribanos no llega, por eso Mauricio D’Alessandro analizó los posibles escenarios judiciales.

“Puede demandar civilmente. Penalmente no puede, está prohibido por el artículo 185 del Código Penal”, planteó el abogado en Nuevo Día.

Entonces aclaró: “Una denuncia penal es muy rebuscado, habría que buscar algo vinculado a las sociedades y decir que lo que se defraudó fue a las sociedades, pero padre a hijo (o hijo a padre) directamente por estafa, por defraudación, no por hurto, no es posible”.

“Las relaciones entre representantes y artistas siempre son complejas. Básicamente porque el artista es el dueño de la marca, el que se sube al escenario y aparece el que se lleva la mitad”, acotó.

En ese punto precisó: “La relación fue comercial. Él tenía derecho a cobrar como cobra cualquier representante. Todos los representantes tratan de manejar la carrera de artista”.

Qué debería pasar para que Tini saque del medio a su papá

En momentos en que Tini está en plena gira de Futttuta, la duda de si Tini podría lograr que su papá deje de tener voz y voto en su carrera, D’Alessandro afirmó que “puede pasar”.

Mauricio D'Alessandro explicó el escándalo entre Tini y Alejandro Stoessel.

Sin embargo advirtió: “El padre va a querer mostrar los papeles que firmó con ella”.

“Es probable que el propio Stoessel le haya dicho a Tini, firmame estos papeles, donde vos vas a ser mi artista por los próximos 15 años, porque yo lo necesito para poder firmar el contrato de Disney...”.

“O sea, puede haber muchas trampitas ahí que si tiene mala leche Stoessel las va a querer ejecutar”, enfatizó.

“Puede haber muchas trampitas ahí que si tiene mala leche Stoessel las va a querer ejecutar” D'Alessandro

Igual no creo que la sangre llegue al río”, cerró Mauricio D’Alessandro al analizar a fondo el caso de Tini Stoessel contra su papá.