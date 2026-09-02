Jorge Rial opinó sobre uno de los conflictos familiares que más repercusión generó en los últimos días: el distanciamiento de Tini Stoessel de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en medio de las versiones sobre el manejo de su patrimonio y sus finanzas.

El conductor de Argenzuela fue consultado por LAM sobre la situación que atraviesa la cantante y, aunque aclaró que conoce el tema “por arriba”, dio su contundente mirada sobre el conflicto y apuntó directamente contra Rodrigo de Paul, futuro esposo de Tini.

Tini mandó a realizar una auditoría sobre su patrimonio y sus finanzas y, de acuerdo con las versiones que circulan, habría descubierto que varios bienes y activos no estarían registrados a su nombre. Esta situación habría profundizado el conflicto con sus padres.

Jorge Rial apuntó contra Rodrigo de Paul por su influencia sobre Tini Stoessel (América TV)

Qué dijo Jorge Rial sobre Rodrigo de Paul y su rol en el escándalo familiar de Tini Stoessel

En ese contexto, Jorge Rial habló sobre el supuesto manejo del dinero de la cantante y puso el foco en la relación que mantiene con su padre.

“Lo leo por arriba, que Alejandro tendría el control absoluto de la guita de Tini, creo que viene por ahí”, expresó el periodista en diálogo con LAM.

Sin embargo, Rial también marcó una postura crítica sobre este tipo de conflictos familiares: “Desconozco, no me gusta ese tipo de relaciones donde le metés la mano a tu papá o a tu hijo. Espero que se arregle”.

Pero fue al referirse a Rodrigo de Paul cuando realizó su declaración más contundente. El conductor consideró que el futbolista habría tenido una influencia importante en la manera en que Tini comenzó a mirar su situación económica.

“Creo que De Paul tuvo mucho que ver. Está claro, que De Paul le dijo: ‘Che, nena, la guita, la guita, la guita’”, afirmó Rial.

Y fue todavía más directo al explicar su postura: “Le llenó la cabeza, sí, y fue por eso. No sé cómo sigue la cosa”.