Gustavo Méndez lanzó una escandalosa versión en La Mañana con Moria sobre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul, luego de asegurar que Tini Stoessel sacó de Futttura la canción que tenía con su colega, “La Original”, tras dar por terminada la amistad entre ambas.
“Hay un fuerte rumor, pero esto no lo pude hablar con Tini. En una fiesta donde estaban Rodrigo De Paul, Tini, Emilia, Duki y más gente, Rodrigo se habría ido al baño y detrás de él habría ido Emilia Mernes. Cuando sale del baño, De Paul se habría chocado de manera casual”, contó el panelista en el programa de Moria Casán por eltrece.
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Y disparó: “Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”.
“Ella hace un gesto como para darle un beso a De Paul. Él se acerca a las amigas de Tini y les dice: ‘Yo no hice nada. No le digan nada a Tini’”, agregó Gustavo Méndez.
Tras lanzar la explosiva versión, el panelista se escudó y aclaró: “Esto me enteré del lado de Rodrigo De Paul”.
LA PICANTE REACCION DE MORIA Y NAZA DI SERIO EN VIVO
Ante el relato, Nazarena Di Serio reaccionó con una contundente frase: “Si es verdad, ¡qué pedazo de atrevida!”.
Por su parte, Moria Casán hizo referencia a la relación de Tini Stoessel con Cami Homs y cerró: “Según se dice, Tini hizo lo mismo con Cami Homs. A bancársela”.