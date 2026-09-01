Después del estreno de la serie sobre Moria Casán, la familia de Luis Vadalá, expareja de la diva, decidió avanzar con un reclamo formal por los daños que aseguran haber sufrido. La abogada de Ingrid Vadalá, la doctora Belén Escalera, detalló cómo sigue la causa y anticipó que el reclamo apunta tanto a la plataforma Netflix, a la productora y a la propia Moria.

En diálogo con el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Juan Etchegoyen reveló la información que le dio la letrada sobre el reclamo formal: “Iniciamos el reclamo formal pertinente por los daños ocasionados a la familia Vadalá, solicitamos de forma inmediata la mediación prejudicial obligatoria, que quedó fijada para el 9 de septiembre”.

La abogada de la familia Vadalá habló en Nuevo Día de la demanda que le hacen a Netflix y Moria Casán por la serie (Foto: captura de Ciudad Magazine).

El objetivo es reclamar por el daño moral, la afectación a la memoria de Luis Vadalá, la explotación comercial no consentida de su imagen, el lucro cesante, el canon de licencia y el daño psicológico que, según la familia, provocó la serie.

LOS ARGUMENTOS DE LA FAMILIA VADALÁ Y EL ALCANCE DEL RECLAMO

La doctora Escalera fue contundente al informar al programa de Ciudad Magazine el alcance del reclamo: “Vamos a reclamar a todos los involucrados, Netflix, la productora, incluyendo a Ana María Casanova (Moria Casán) y demás responsables”.

Según explicó a Juan Etchegoyen, la familia atraviesa “un dolor inmenso por la difamación de la imagen de Luis Vadalá”, y los nietos también sufren un momento difícil a nivel emocional.

Moria Casán y Luis Vadalá (Foto: redes sociales).

La abogada sostuvo que las escenas que se muestran en la serie son falsas o, en todo caso, ocurrieron en un contexto privado que nunca debió hacerse público, y menos aún con información “ficticia y engañosa”. Además, remarcó que “en ningún momento consultaron ni pidieron autorización a la familia, aunque saben perfectamente quiénes somos”.

QUÉ PUEDE PASAR SI NO HAY ACUERDO EN LA MEDIACIÓN

La mediación prejudicial obligatoria será el primer paso para intentar una solución. Sin embargo, la abogada de la familia Vadalá advirtió: “Si no llegamos a un acuerdo, no dudaremos en llevar el caso a juicio”.

La familia insiste en que la serie se realizó con la intención de dañar y perjudicar el buen nombre del empresario, y que la exposición mediática generó un fuerte impacto emocional en todos sus integrantes.

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