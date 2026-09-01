Moria Casán habló con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini Stoessel, en medio del fuerte escándalo íntimo y mediático que atraviesa la familia tras la polémica que se generó por los resultados de una auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de la cantante.

La situación tomó especial repercusión luego de que trascendiera en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) una información sobre la situación patrimonial de Tini. “Ella no es dueña de nada”, aseguraron en el programa al referirse a los datos que comenzaron a circular públicamente.

En ese contexto, tanto Alejandro Stoessel como Mariana Muzlera tuvieron fuertes reacciones frente a la prensa. El productor incluso protagonizó un tenso episodio con un móvil de El Diario de Mariana, cuando arrojó piedras durante la guardia periodística que realizaban en la puerta de su casa.

Por su parte, Muzlera también salió al cruce de las versiones y defendió públicamente al padre de sus hijos. Además, calificó de “nefastos” a los integrantes del programa conducido por Mariana Fabbiani.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Qué le dijeron los padres de Tini Stoessel a Moria Casán

En medio de la tensión, Moria Casán contó que mantuvo una conversación con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y reveló cómo encontró a los padres de Tini durante este momento.

La conductora compartió detalles de ese encuentro en La Mañana con Moria, por eltrece, y explicó que se trató de una charla breve, aunque cargada de emoción.

“Hablé con ellos, tuve una conversación muy leve, bien. No llega el momento de hablar, pero están con la necesidad de hacer una catarsis emocional porque se sienten basureados, difamados. Están pasados de rosca por lo que los han difamado”, expresó Moria.

Además, la conductora contó una particular reflexión que le hizo Mariana Muzlera después de escucharla hablar públicamente sobre su propia historia familiar y la de Gustavo y Gerardo Sofovich, el 31 de agosto.

“Mariana me dijo que sintió una gran emoción cuando yo hablé con Gustavo Sofovich, por cómo pudo sanar cosas con su padre Gerardo”, relató Moria.

“La relación de padres e hijos, madres e hijas, es compleja. Y cuando hay tanto dinero creado... Ellos le dieron la vida a esta chica, la cuidaron entre algodones”, sostuvo la One.

Y luego fue contundente al describir el estado emocional de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera frente a las acusaciones y versiones que circulan sobre ellos.

“Están rabiosos. Más allá de que no hay que tirar piedras, están rabiosos por todo lo que se les dice, por las barbaridades que están diciendo en contra de ellos”, afirmó Moria.

De esta manera, la conductora reveló el detrás de escena de su conversación con los padres de Tini Stoessel, en un momento de máxima tensión para la familia y mientras el conflicto continúa generando repercusiones en los medios.