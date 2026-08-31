El quiebre de Tini Stoessel con sus papás viene de hace rato, pero se expuso a los medios la semana pasada, y este lunes Moria Casán contó la verdad sobre Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

“A la mamá he estado viéndola últimamente, el año pasado vino a verme al teatro, vive en el mismo edificio del Pato Galmarini. Así que la veo seguido, la veo en el garage. Es Amorosa”, contó La One.

“Al padre he tenido el gusto de tratarlo, y es un señor que ha sido muy encantador conmigo. Lo único que puedo decir de Alejandro, es que tiene pasión por su hija, y por el cuidado. Una vez me llamó a totalmente consternado, casi llorando, porque había tenido un problema de unas luces que se habían colgado en un negocio que compartía con Maru Botana”, explicó sobre lo sucedido en mayo en 2019, cuando Edesur cortó la conexión clandestina de un local franquiciado.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. (Foto: @mluciamuz)

“Yo estaba haciendo Incorrectas, y me dijo ‘te pido por favor que cuiden a mi hija que es lo máximo para mí, esto es una vergüenza para mí, yo quiero que por favor no entre en nombre, mi hija es la pureza total’”.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

La conclusión de Moria Casán sobre la familia Stoessel

“El amor de esa familia por esa hija, en la contención, en el cuidado. Es una chica protegida por Disney, entre algodoncitos. Después por sus padres, con un amor y una protección desmedida. Yo lo único que puedo decir de esta familia, que es lo que yo conozco es el amor, el cuidado extremo en el sentido del cuidado”, continuó.

“No es un amor de que nada le haga daño, eso es lo que yo puedo decir”, sentenció Moria Casán sobre Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los papás de Tini Stoessel.