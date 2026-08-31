Después de disfrutar de unos días en Río de Janeiro, Lali Espósito finalmente compartió algunas de las mejores imágenes de su despedida de soltera. La cantante viajó a Brasil acompañada por cinco de sus amigas más cercanas para celebrar esta nueva etapa de su vida antes de su casamiento con Pedro Rosemblat.

Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite fueron las elegidas para acompañar a Lali en esta escapada especial. Juntas disfrutaron de las playas cariocas, las salidas nocturnas y distintos momentos de intimidad y diversión en el hotel donde se alojaron.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un álbum repleto de postales del viaje y acompañó las imágenes con una frase que reflejó la importancia que tuvo para ella compartir este momento junto a sus amigas: “Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien”.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

LAS MEJORES FOTOS DE LA DESPEDIDA DE SOLTERA DE LALI ESPÓSITO

En las fotografías se pudo ver a Lali Espósito disfrutando del sol y el mar junto a su grupo íntimo, pero también compartiendo noches de diversión y momentos de complicidad puertas adentro. La despedida de soltera estuvo marcada por las risas, los brindis y la amistad de un grupo que se conoce desde hace años y que volvió a reunirse para acompañarla en una ocasión muy especial.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Uno de los detalles más divertidos del viaje fue la sorpresa que las amigas prepararon para la futura novia. Cada una lució una remera de diferente color con estampas de icónicas parejas del mundo del espectáculo. A Lali le tocó llevar la camiseta con la imagen de Boy Olmi y Carola Reyna, una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente artístico.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Al ver la remera en las redes, Boy no pudo ocultar su emoción y le comentó a la artista en su perfil. “Qué alegría ser parte de esta celebración! Casarse es, para mí, manifestar frente a un grupo de la tribu que eso tan mágico que es enamorarse continúe y florezca en el tiempo posible. Bailo desde esa camiseta que surgió junto a Carola, mediodesnudos en la foresta, como parte de ese mismo deseo. Felices Lali&Pedro!”, escribió el actor.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Minutos más tarde, Carola hizo lo suyo y le dejó otro mensaje a la artista que decía: “Estoy hecha!!! Posta! Ser tu remera es mucho más de lo que se puede pedir! Jajaja Viva el amor! Te amoooooo”.

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)