A tres años de la muerte de Silvina Luna, Flor de la Ve la recordó con profunda emoción y habló sobre el vínculo que tenía con la exparticipante de Gran Hermano. En una nota que le dio a Puro Show, la conductora reconoció que todavía le cuesta asimilar su fallecimiento y rememoró uno de los momentos más dolorosos que atravesó en televisión.

“Todavía me cuesta creerlo, la verdad que no puedo creer”, confesó Flor cuando le preguntaron qué le genera recordar a Silvina. Además, contó que recientemente volvieron a aparecer imágenes de la modelo durante el aniversario de Gran Hermano y que ese recuerdo volvió a movilizarla: “Es muy doloroso”, expresó, visiblemente conmovida.

Uno de los recuerdos que más la atraviesa es el día en que tuvo que comunicar públicamente el fallecimiento de Silvina mientras estaba al frente de Intrusos: “Me acuerdo de ese momento que tuve que dar la noticia. Fue una de las peores cosas que me pasó en la vida”, aseguró Flor.

Foto: Captura (eltrece)

La conductora explicó que durante las horas previas ya circulaban versiones sobre el estado de salud de Silvina y que ella había intentado confirmar la información directamente con su entorno: “En ese momento estábamos en el programa, estábamos haciendo Intrusos y ya se hablaba mucho de eso. Hablé con Fernando Burlando, que estaba en ese momento en la clínica, y me lo terminó de confirmar. Fue espantoso”, relató.

Flor también admitió que, hasta último momento, conservaba la esperanza de que Silvina pudiera recuperarse: “Porque yo te juro que en el fondo tenía esperanza de que ella salga, tenía esperanza”.

Durante la entrevista, además, reveló un recuerdo particularmente doloroso relacionado con el hermano de Silvina: “Yo había hablado con el hermano unos meses antes y le dejó un mensaje. Y me dijo ‘bueno, ese mensaje se lo vas a dar vos’, y nunca pudo ser”, contó Flor, dejando en evidencia una de las tantas cosas que quedaron pendientes después de la muerte de la modelo.

Silvina Luna (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

También recordó el último encuentro que había quedado pendiente con Silvina. Según relató, fue poco antes de su internación, cuando se habían encontrado con Gladys Florimonte en Puerto Madero: “Me mandaron un mensaje que decía ‘loquita, ¿cuando vamos a comer?’. Y quedó pendiente cena”, recordó con tristeza.

Finalmente, Flor fue consultada sobre si cree que habrá justicia por lo ocurrido con Silvina y con las demás víctimas de las prácticas médicas cuestionadas: “La verdad, yo creo que de ella sí ya se hizo justicia. En general, con el resto de las víctimas y todo lo que pasó. Del resto, no sé. Las malas prácticas son muy difíciles de comprobar”, cerró.

Flor de la Ve: “En ese momento estábamos en el programa, estábamos haciendo Intrusos y ya se hablaba mucho de eso. Hablé con Fernando Burlando, que estaba en ese momento en la clínica, y me lo terminó de confirmar. Fue espantoso”.

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EL DESGARRADOR RELATO SOBRE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SILVINA LUNA QUE VUELVE A CONMOCIONAR: “FUE UNA TORTURA”

La historia de Silvina Luna volvió a sacudir al país con un testimonio tan crudo como estremecedor. Soledad Rodríguez, una de las amigas más cercanas de la modelo, decidió contar públicamente cómo fueron los últimos días de la joven y el relato es desgarrador.

La confesión salió a la luz en Sería Increíble (Olga), donde Soledad recordó el profundo deterioro que sufrió Silvina en sus últimos meses de vida: “Silvina era una chica que era una belleza extremadamente increíble y así y todo, no sentía que era suficiente. Es una locura. Es horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca quisimos contar. Fue muy, muy duro”, expresó (en abril de 2026), visiblemente conmovida.

Pero lo más impactante llegó después, cuando describió las intervenciones médicas que atravesaba la modelo: “Había días que le ponían el respirador y estaba dos semanas así, después se lo sacaban, y ella estaba consciente de toda esa situación, sabiendo que era cuestión de días, quizás”.

Foto: Captura (Olga) Por: Fabiana Lopez

El origen de ese sufrimiento, según su entorno, se remonta a la intervención estética que Silvina se realizó con Aníbal Lotocki, tras la cual comenzaron los primeros síntomas: “A los pocos meses, le empezó a escribir al médico diciendo ‘me arde, me duele’. Y ahí arrancó el padecimiento”, relató Rodríguez.

Con el paso del tiempo, ese dolor se transformó en un calvario que, según su amiga, se extendió durante años: “En el documental se va a mostrar la historia completa de lo que pasó Silvina, que realmente fue una tortura”.

A pesar de todo, la modelo intentó transformar su experiencia en un mensaje de conciencia: “Ella quería alertar, que la gente tenga más herramientas e información a la hora de decidir, porque estás poniendo en riesgo tu vida”, cerró la amiga de Silvina, a flor de piel.