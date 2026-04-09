El trailer de la serie documental de Silvina Luna destapó la guerra de su hermano con Gustavo Conti y Ximena Capristo por “el negocio”, y reavivó ó la polémica entre los íntimos de la Gran Hermano 2.

“Hay algunas personas que consideran que este documental, que es idea de Silvina, que lo empezó a hacer en vida, es un negocio del hermano”, contó Santiago Sposato.

El periodista de A la Tarde afirmó que es un textual que le dio “una persona muy allegada a Luna en vida”, enfrentada a Ezequiel Luna.

Gustavo Conti compartió una serie de fotos junto Silvina Luna. (Foto: Instagram/gusconti)

De hecho, el panelista contó que ese fue el motivo por el cual muchos se negaron a participar de la producción de Netflix, como Capristo.

El conflicto entre Gustavo Conti y el hermano de Silvina Luna

Si bien Conti fue consultado, él se abstuvo de hablar con el programa de América para “respetar la memoria” de su amiga, aunque desde su entorno filtraron: “Yo vi el momento en que Bárbara Cobello no quería dejar entrar a Gustavo al panteón. Por pagar el velorio se pensó que era la dueña del momento”.

Bárbara Cobello y Silvina Luna. (Foto: @barbycobelo)

Acto seguido, en A la tarde recordaron que el esposo de Capristo había sido acusado de haber pedido “una cadena de oración por Instagram”, algo que fastidió a la familia de Silvina porque “expuso la gravedad” de lo que sucedía y se pretendía mantener en la intimidad.

Más allá del foco en los amigos famosos de Silvina Luna, habrían sido varios más aparte de Gustavo y Ximena Capristo quienes “sintieron destrato en la despedida”.