El domingo 5 de julio quedó marcado por una fecha muy significativa para Nancy Dupláa. Al cumplirse un año del fallecimiento de Elsa Quatrocchi, su madre, la actriz decidió rendirle homenaje a través de sus redes sociales con una publicación cargada de emoción.
Desde sus historias de Instagram, compartió distintas fotografías que recorren momentos importantes de la vida de su mamá, acompañadas por la canción De Parto, de Joan Manuel Serrat, que musicalizó el sentido tributo.
La primera historia fue una imagen completamente negra con una breve frase que resumió su sentimiento: “Ya un año, mamita”, junto a un corazón rojo.
FOTOS FAMILIARES Y UN MENSAJE LLENO DE AMOR
Entre las imágenes seleccionadas aparecieron retratos de Elsa Quatrocchi durante su juventud, reuniones familiares y tiernas postales junto a sus nietos. También rescató una antigua fotografía en blanco y negro en la que su madre aparece sonriendo.
Sobre esa imagen, Nancy Dupláa escribió apenas dos palabras que reflejaron toda su admiración: “La más linda”.
Las publicaciones conmovieron a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de cariño y apoyo en una fecha tan especial.
UN AÑO DESPUÉS, EL RECUERDO SIGUE INTACTO
Elsa Quatrocchi falleció en 2025 a los 83 años, luego de atravesar un delicado cuadro de salud.
Tras conocerse la noticia, Nancy Dupláa la había despedido públicamente con una imagen de cuando ejercía su profesión de enfermera, acompañada por un mensaje que decía: “Gracias para siempre, mamita”.