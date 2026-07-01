En medio de una acalorada discusión en Puro Show sobre el cruce de Julia Mengolini con el cronista Walter Leiva, Pampito no dudó en responderle al hijo de Nancy Dupláa y a una panelista de Bendita TV luego de que lo criticaran en vivo.
“Ayer estaba viendo Bendita y escuchaba a una de las chicas, no es que la estoy ninguneando, no sé el nombre... la sarta de estupideces que dijo esta piba de este programa sin conocer, no tenés ni idea de cómo se maneja este programa, no sacamos nunca de contexto a Mengolini. ¿Desde qué lugar estás diciendo esa pavada que decís?”, expresó indignado sobre la panelista de Bendita.
Fue entonces cuando mencionó a Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: “Lo mismo el otro, el hijo de Nancy Dupláa, que ya se mandó 10 mocos, también, no sé qué decía, ‘van a hostigar a la víctima’ ¿A qué víctima fuimos hostigar? Pavote. Tené cuidado con lo que decís, porque decís muchas gansadas, que ya la otra vez te la perdonamos acá, cuando hablaste de la vejez de Chiche Gelblum”.
PAMPITO, INDIGINADO CON LUCA MARTIN POR SUS DICHOS
Indignado, Pampito recordó que fue el único que lo apoyó cuando habló de la edad de Chiche Gelblung y que fue fuertemente criticado: “Dentro de todo lo bancamos, y encima saliste a bardear a este programa que te había bancado, no tenés ni idea porque no ves nada”, expresó y lamentó la actitud del joven: “El único que lo bancó fui yo y me criticó el pavote este. Después le falta el respeto a Baby Etchecopar, y no se la banca y ahora dice, gansadas, que no tiene ni idea”.
“¿A qué víctima fuimos a buscar? Sí, una de las víctimas que habló está enojada con Julia Mengolini, y está agradecida con este programa, que dimos lugar al tema. Entonces tené cuidado cuando decís pavada, porque después te vamos a responder”, sentenció picantísimo el conductor.
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