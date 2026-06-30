El fuerte cruce entre Walter “Walle” Leiva y Julia Mengolini sigue sumando capítulos. Después del tenso intercambio que ambos protagonizaron en la vía pública, a raíz de las declaraciones de la conductora sobre el caso de Nacho Levy y Cecilia Ce, el cronista de Puro Show decidió romper el silencio y responderle en vivo.

Lejos de mostrarse indiferente, el movilero se quebró al aire mientras hablaba de las críticas que recibió en las redes sociales por la manera en la que abordó a la periodista en la puerta de Futurock.

Entre lágrimas, Walle comenzó su descargo con una frase que dejó en evidencia cuánto le afectó la situación: “Me da mucha bronca que esta mina me señale como me señaló”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Luego apeló a una parte muy personal de su historia para defenderse de las críticas que recibió: “Desde hace 15 años que me hago cargo de mi vieja y soporté muchas cosas que ella pasó. Entonces, que me venga a señalar de esta manera, me jode”, sostuvo.

Además, contó que durante todo el fin de semana leyó cada uno de los cuestionamientos que circularon en las redes sociales: “No escondí ni di de baja el celular. Leí todo lo que dijeron colegas, otros medios y la gente”, afirmó.

En otro tramo de su descargo, Leiva apuntó directamente contra Mengolini y cuestionó su labor profesional: “No sigo tu carrera porque no me identifico con tu periodismo. Es más, no sé si hacés periodismo”, disparó.

Foto: Instagram (@juliamengo)

El cronista también negó haber tenido una actitud agresiva durante la entrevista: “Te fui a hacer una pregunta, no fui con animosidad. Había salido esto, me tragué todo tu programa y tuviste el tupé de decirme ‘no lo viste completo’. Intentaste dar vuelta lo que yo te decía a vos”, lanzó.

“El fin de semana me tomé el tiempo de googlearte y averiguar más de vos. ¿Sabés qué? Hay un montón de cosas que decís y que después no hacés, como que tenés un medio que banca tu club de fans cuando lo que aparece en internet es otra cosa”, aseguró.

“No sigo tu carrera porque no me identifico con tu periodismo. Es más, no sé si hacés periodismo”.

El cronista explicó que su única intención era obtener una respuesta sobre las declaraciones que habían generado polémica: “Fui a hacer una nota como cualquier otra y a preguntarte por qué con respecto a este tipo no fuiste tan dura y vehemente como sos con otra gente. Pensé que quizás tenía que ver con los colores de tu partido político”, expresó.

También comparó su trabajo con la metodología utilizada por el equipo periodístico de Futurock: “Salí a preguntar como lo hace tu notero, con un microfonito y un telefonito a hacerle preguntas a la gente y la para de prepo”, señaló.

Finalmente, volvió a emocionarse al explicar por qué le dolieron especialmente las palabras de Mengolini: “Me pone en un lugar horrible. Ustedes saben lo que yo estoy pasando con mi vieja, y que me diga que no defiendo a las mujeres de manera tan liviana y para defender su cul… me da bronca”, concluyó, muy movilizado.

“Me pone en un lugar horrible. Ustedes saben lo que yo estoy pasando con mi vieja, y que me diga que no defiendo a las mujeres de manera tan liviana y para defender su cul… me da bronca”.

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EL LLANTO DE PAULA EN CUESTIÓN DE PESO EN VIVO: “SI NO LLEGABA ACÁ, ME PODRÍA HABER MUERTO EN UN PAR DE AÑOS”

Uno de los momentos más conmovedores de Cuestión de Peso se vivió cuando Paula recibió los resultados de sus análisis de sangre y tomó conciencia del impacto que su estado de salud tenía sobre su expectativa de vida.

Visiblemente movilizada, la participante escuchó atentamente las explicaciones del equipo médico y del conductor, hasta que la emoción terminó por desbordarla frente a las cámaras: “¿Qué hubiese sido de mí si no llegaba acá?”, atinó a decir,

“Me podría haber muerto en un par de años, quizás”, agregó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Foto: Captura (eltrece)

La participante confesó que nunca había dimensionado la gravedad de la situación hasta tener los estudios delante de sus ojos: “Veo los números y no lo puedo creer“, expresó. Y cerró, a flor de piel: ”Es todo silencioso aparte. Esto es no sentir nada hasta que ves los números”.