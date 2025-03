Julia Mengolini, la conductora de FutuRock, criticó a los futbolistas de la Selección Argentina porque no se pronuncian políticamente sobre hechos que suceden en nuestro país.

“No es tan lineal como decir que ’como son unos tibios, no los miro más’ porque es verdad que los muchachos juegan a la pelota y que la política es otra cosa, tan termo no soy”, dijo Mengolini.

Ante las críticas recibidas en las redes sociales, Mengolini explicó: “A mí me empaña el recuerdo de esa fiesta popular de cuando ganamos el Mundial, el hecho de que esté gobernando Milei. Porque me parece una desgracia, estamos en una sociedad enloquecida. Entonces me pasa eso. Es una pelotudez, pero me pasa. Yo hablaba del Mundial, no del partido de ayer (sobre el triunfo de Argentina frente a Brasil)”.

Julia Mengolini (Foto: Youtube)

Analía Franchín (Foto: captura Telefe)

ANALÍA FRANCHÍN FULMINÓ A JULIA MENGOLINI POR SUS DICHOS SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA

En A la Barbarossa, Analía Franchín fue al hueso contra Mengolini. “Se queja de Milei y Lo trata de ‘facho’ y ella es más facha que todos con lo que está diciendo”, dijo Franchín.

“Trataron a los jugadores de fútbol como embutidos o procesados porque no se sabe lo que tienen dentro. Y sos más facha que nadie, Julia Mengolini, porque si no piensan como vos no pueden pensar. ¿Y por qué uno tiene que tomar partido público?”, preguntó al aire.

“¿Por qué la grieta no se termina? Por mier… como esta, que siguen metiendo el dedo en la llaga y generando grieta. Porque si hay algo que viene uniendo a la Argentina es la Selección Argentina, total. (…) Es el único lugar donde no había política y estábamos todos juntos”, cerró Franchín, sobre Julia Mengolini.

