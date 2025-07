La rebeldía de Wanda Nara se demostró una vez más en las últimas horas, ya que según contó Mauricio D’Alessandro, la empresaria incumple con la última intimación del juzgado civil en la causa que la enfrenta con Mauro Icardi por sus hijas.

“Está intimada por el juez a iniciar el tratamiento psicológico de las menores con las psicólogas designadas por el juzgado al efecto”, informó el abogado en DDM.

En ese punto, el letrado mediático enfatizó: “Sin embargo, pese a la intimación, Wanda no cumple”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

“Ojo que todo esto está en el marco de la restitución internacional (de las nenas a Turquía) y ella tiene ahí todavía pendiente una causa que recién se inició”, advirtió a Nara.

LA EXCUSA DE WANDA NARA PARA VOLVER A DESOBEDECER UN MANDATO JUDICIAL

“¿Por qué no cumple Wanda? Porque dice que si las chicas no tienen medicina prepaga no tiene forma de seguir un tratamiento psicológico. Y no las llevó“, explicó D’Alessandro asombrado.

Mauricio D'Alessandro.

“El juzgado está que arden”, remató.

Es que en un principio Wanda Nara acusaba a Mauro Icardi de negarse a someterse a un tratamiento psicológico él y sus hijas, pero ahora que desde el juzgado exigieron la terapia la excusa es que su exmarido dejó de pagarle la medicina prepaga, explicaron.