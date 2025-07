En medio del nuevo escándalo mediático entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, Wanda Nara decidió romper el silencio este miércoles y salir en defensa del actor chileno. En diálogo con Intrusos, la empresaria fue contundente al referirse a la situación y dejó en claro su postura.

“¿Qué pensás de lo que está pasando con la China, Vicuña?“, indagó la cronista y la mediática contestó: “No, yo no me meto... todos tenemos hijos adolescentes, me parece que hay un límite y las cosas de los grandes tienen que tener siempre un límite. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo”.

La empresaria también destacó la actitud de Vicuña en los momentos difíciles y la importancia de cuidar a las familias involucradas: “Por respeto a él, que siempre para, siempre les da notas ustedes. Conmigo también fue muy galán siempre en situaciones difíciles, y por respeto también a Caro, que tiene hijos con él, grandes como yo, hay situaciones que superan ya cualquier límite”.

Finalmente, al ser consultada si entendía el dolor del actor, la exconductora fue categórica al hacer referencia a la muerte de Blanca Vicuña: “La verdad que me da mucha pena, yo creo que él vivió una historia que es la peor historia que puede vivir cualquier padre. Merece respeto más que nadie”.

GRACIELA ALFANO REVELÓ UN FUERTE DATO SOBRE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

Graciela Alfanohabló enPuro Showsobreel enfrentamiento de la China Suárez con Benjamín Vicuña antes de su viaje a Turquía con Mauro Icardi y sorprendió al revelar un dato de la vida privada del actor.

“Yo voy al mismo gimansio que Vicuña, él va después de mí, yo voy muy temprano y lo estaban esperando por todo este tema... y el personal trainer de él dijo ‘parece que hoy no llega’”, contó la exvedette al programa de eltrece.

Respecto de las declaraciones de la actriz en contra del padre de sus hijos menores, Graciela bancó a Eugenia: “A mí cuando me jugás sucio no tengo piedad porque el otro no la tiene, cada uno actúa como quiere”.

