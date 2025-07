En medio de un clima cada vez más tenso, La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña y expuso situaciones familiares que involucran directamente a sus hijos en común. A través de sus redes sociales, la actriz no dudó en cuestionar el comportamiento del actor chileno, al que señaló por “no cumplir con su rol de padre”.

Mientras tanto, en Mujeres Argentinas la periodista Mercedes Ninci sumó información desde el entorno escolar que pone en duda las acusaciones.

“El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque era mucha plata. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió un vaso de agua, pero como venía de una fiesta, se dio vuelta y siguió durmiendo”, lanzó Suárez con crudeza.

Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok

EL DATO DE MERCEDES NINCI

La publicación generó un fuerte impacto, pero también surgieron voces que contradicen su versión. En Mujeres Argentinas, la periodista Mercedes Ninci aportó otra mirada al contar lo que se comenta en el grupo escolar del que participan madres y padres del colegio al que asisten los hijos de la ex pareja.

“Tengo una amiga que está en el grupo de mamis del colegio y me dice que Benjamín está todo el tiempo en el chat. Es muy activo, está siempre pendiente de los chicos. Va al colegio y no hay ninguna que diga que no se ocupa de sus hijos”, aseguró Ninci.