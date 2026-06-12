Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con una publicación que combinó ostentación, éxito personal y una frase que encendió las especulaciones entre sus seguidores.

La conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen tomada dentro de una concesionaria, donde se puede ver un vehículo cubierto por una funda negra con la inscripción “G63”, uno de los modelos más exclusivos y codiciados de una marca de automóviles muy exclusiva.

Pero más allá del impactante regalo que se habría hecho a sí misma, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que eligió para acompañar la postal: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, escribió Wanda junto a emojis de brillo y corazón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La reflexión no tardó en generar repercusiones y muchos usuarios interpretaron que podría tratarse de una indirecta con destinataria incluida: ¿un palito para Eugenia “la China” Suárez?

Si bien Wanda no mencionó a nadie de manera explícita, la frase resonó con fuerza en medio de la tensa historia que mantiene desde hace años con la actriz, especialmente después de los recientes capítulos del conflicto que también involucra a la actual pareja de la actriz, Mauro Icardi.

Wanda Nara: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”.

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EL INESPERADO GESTO DE BENJAMÍN VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!