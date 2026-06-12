El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara podría entrar en una etapa decisiva en las próximas horas. Mientras continúa la disputa por el régimen de convivencia de sus hijas y la cuota alimentaria, el juez Hagopián analiza una medida que promete generar un fuerte impacto en la causa.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio, quien adelantó que el magistrado tendría en estudio una resolución de gran relevancia dentro del expediente que mantiene enfrentados a la empresaria y al futbolista: “El juez Hagopián sacará una resolución judicial sin precedentes sobre la cuota alimentaria impaga”, aseguró la comunicadora en su cuenta de X (antes Twitter).

La posible decisión judicial llega en un contexto especialmente delicado, ya que el expediente no sólo incluye el conflicto económico entre las partes, sino también una serie de planteos vinculados al cumplimiento del acuerdo de convivencia de las hijas de la expareja.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Según trascendió, el régimen autorizado por el Juzgado Civil N°106 establece una serie de condiciones específicas que Mauro Icardi debe respetar durante el tiempo que comparte con las niñas, incluyendo cuestiones relacionadas con la escolaridad, la salud y la comunicación con Wanda Nara.

En ese marco, la defensa de la conductora habría denunciado presuntos incumplimientos posteriores al reciente reencuentro familiar: “La defensa de Wanda denuncia que la hija mayor no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla”, detalló Vecchio.

Estos cuestionamientos se suman a otras obligaciones contempladas dentro del acuerdo vigente, que exige la asistencia a actividades previamente programadas y garantiza el contacto permanente de las menores con su madre durante el período de convivencia con Icardi.

Naia Vecchio: “El juez Hagopián sacará una resolución judicial sin precedentes sobre la cuota alimentaria impaga”.

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EL INESPERADO GESTO DE VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA E ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!