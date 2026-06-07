Este sábado, Mauro Icardi vivió un momento clave en su vida personal: se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella en el barrio El Yacht de Nordelta, en una escena que sorprendió por su tranquilidad y por la ausencia de conflictos, incluso con Wanda Nara presente junto a Martín Migueles.

El encuentro se dio cerca de las 14, en la guardia del barrio donde actualmente reside Wanda Nara, mientras su departamento en el Chateau Libertador sigue en refacción. Todo quedó registrado en un video que compartió la periodista Naiara Vecchio, donde se ve al futbolista esperando en su camioneta, a Wanda despidiendo a las niñas y a las chicas subiendo al vehículo con sus valijas y mascotas.

Martín Migueles, Wanda Nara, Mauro Icardi (Fotos: redes sociales y Telefé).

La postal fue muy distinta a la de otros episodios recientes entre Icardi y Nara. Esta vez, no hubo gritos, ni intervención policial, ni escándalos en la puerta del domicilio familiar. Por el contrario, la entrega se desarrolló con calma y coordinación entre todos los involucrados.

Wanda colaboró con la carga del baúl y luego se apartó para que las chicas pudieran despedirse antes de partir. La escena, simple pero significativa, marcó un cambio de clima: después de semanas de versiones cruzadas y tensiones públicas, el reencuentro se concretó en paz. Incluso un gesto de Martín Migueles causó sorpresa: mientras que Icardi no cruzó palabra con Wanda Nara, el empresario cambista se acercó a hacer un “puñito” con él, a modo de saludo.

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El reencuentro no fue improvisado. El Juzgado Civil 106 fijó las condiciones para este nuevo tramo de convivencia: Francesca e Isabella permanecerán con su padre desde el 6 de junio a las 14 hasta el 29 de junio a las 17.

Durante esas tres semanas, la organización incluye colegio, actividades extracurriculares y terapias, con el objetivo de alterar lo menos posible la rutina de las niñas. Además, está previsto que compartan tiempo con Icardi y con la China Suárez en Buenos Aires.

El posteo de Naiara Vecchio sobre el reencuentro de Mauro Icardi y Wanda Nara (FOoto: Instagram @naiaravecchio)

La periodista Naiara Vecchio fue quien primero dio detalles del detrás de escena. Junto al video, escribió: “Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios”.

Además, sumó un dato que habla de un acuerdo más flexible entre las partes: “Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez”.

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