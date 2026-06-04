El besoentre Maxi López y Wanda Nara en la serie vertical que estrenaron hace unos días generó un revuelo inesperado esta semana en redes sociales a raíz del beso entre ambos. Pero detrás de ese momento de alto voltaje, hubo una negociación y un truco que nadie imaginó.

Todo salió a la luz cuando un cronista de Puro Show le preguntó a Maxi si el beso había sido real. Con humor, el exfutbolista respondió: “¿No fue real?”. La realidad es que, para evitar problemas con Daniela Christiansson, su actual esposa, la expareja “artística” decidió poner límites claros en el contrato: nada de escenas subidas de tono entre ellos.

Para cumplir con las expectativas de los productores y del público, apostaron a la inteligencia artificial. “No quise ver nada antes. Eso es una decisión personal. Y no había visto cómo había quedado. Pero, me sorprendió”, confesó Maxi sobre el resultado final.

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El ex futbolista recordó cómo fue la negociación con la producción y también con “La sueca”. “Cuando nos mostraron el guion y empezamos a ver el libreto, obviamente había una esperanza de parte de Telefe y de todos… Tuvimos que charlar y negociar”. Aunque no fue una discusión difícil, sí tuvieron que dejar todo bien claro antes de grabar.

“No fueron arduas, pero sí negociamos bastante y siempre estuvieron esperando a que pasaron muchísimas cosas” agregó Maxi, que también fue consultado sobre la continuidad del romance de Wanda Nara con Martín Migueles pese al anuncio de separación hace un mes.

“Puede pasar. Yo creí que estaban separados también. Qué se yo… La verdad, tendría que preguntarle si están juntos o separados. Es una incógnita Wanda. A veces no se sabe nada. Pero, bueno, no entro. Ahora disfruto de mi pareja y de los chicos y es como que estoy en una nube y todo lo demás pasa a un segundo plano”, cerró López.

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