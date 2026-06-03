El pedido de compensación económica que había realizado Wanda Nara ante la Justicia italiana en medio de su divorcio de Mauro Icardi no prosperó, y se filtraron los argumentos del fallo.

La sentencia afirma que “Wanda tiene ingresos muy elevados”, que posee “importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina” y que “es propietaria de una empresa con un valor patrimonial importante”.

Además, el dictamen destaca que “tiene inversiones financieras significativas”, que “es relativamente joven” y que “cuenta con capacidad profesional para generar ingresos propios”.

El expediente del fallo contra Wanda Nara en Italia en la demanda contra Mauro Icardi.

Con lo cual, para la Justicia de Italia no había necesidad de que Mauro Icardi compense a Wanda Nara por los años compartidos como matrimonio.

Cuánto reclamaba Wanda Nara a Mauro Icardi

La pretención de Wanda en su planteo era que Mauro le pase una manutención mensual de 250.000 euros.

De todas formas, Wanda Nara tiene la posibilidad de apelar el fallo que benefició a Mauro Icardi.