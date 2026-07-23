El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo después del robo que sufrieron en Milán, donde sus hijas quedaron indocumentadas y varadas en Italia. En el programa El Diario de Mariana, el periodista Santiago Riva Roy compartió los audios con la conversación que el futbolista habría tenido con una de sus hijas, en los que se escucha cómo la tensión familiar escaló a niveles inesperados.

Según relató Riva Roy, en los mensajes de voz se escucha al deportista hablando con sus hijas sobre la situación de los pasaportes y la imposibilidad de regresar a la Argentina. En uno de los audios más fuertes, el delantero le dice a una de las nenas: “Si no le pusieron una multa a tu mamá por secuestrarlas a las dos de Turquía, no te preocupes que a mí no me ponen ninguna multa”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Todo habría empezado, según el periodista, cuando Wanda, desesperada por la falta de respuestas de Mauro, intentó comunicarse con él sin éxito y les dijo a las niñas que se comunicaran con su papá. Según Riva Roy, los audios que circularon no corresponden al momento inmediato posterior al robo, sino a una instancia en la que las nenas ya estaban más tranquilas.

CÓMO FUE EL IDA Y VUELTA DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS

En los mensajes que fue relatando Santiago Riva Roy en El Diario de Mariana, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi le piden a su papá que firme los documentos necesarios para poder volver a la Argentina. “Si no firmas eso, no puedo volver, los chicos ya se fueron con Maxi, si no firmas no podemos volver”, le ruega una de ellas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Mauro Icardi responde: “No te preocupes, no me van a poner ninguna multa. Para eso están mis abogados”. Uno de los puntos más polémicos de los audios es cuando Icardi le dice a su hija que su mamá las “secuestró de Turquía”.

EL TRASFONDO LEGAL Y LA TENSIÓN FAMILIAR TRAS EL ASALTO

El robo en Milán dejó a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sin documentos, lo que complicó su situación migratoria en Italia. Mientras tanto, la disputa entre los padres escaló a través de mensajes y audios, con acusaciones cruzadas y reclamos legales.

Por ahora, la resolución depende de la firma de Mauro Icardi y de los trámites legales para que las nenas puedan salir de Italia y volver a la Argentina.

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