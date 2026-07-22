Mientras continúa la tensión con Wanda Nara y en medio de las repercusiones por el robo que sufrieron sus hijas en Italia, en El Diario de Mariana revelaron una información que podría marcar un nuevo capítulo en el conflicto familiar: Mauro Icardi viajaría al país europeo para reencontrarse con sus nenas.

La primicia fue dada a conocer al aire, donde aclararon que la versión proviene del entorno de Wanda y que, por el momento, debe manejarse en potencial: "La noticia de último momento es que Mauro Icardi viajaría, vamos a ponerlo en potencial porque viene del otro lado de la información, a Italia a buscar a sus hijas“, informaron en el programa.

Según detallaron, habría sido la propia Wanda quien comentó que el delantero le comunicó su decisión: "Lo que está diciendo ahora Wanda es que Icardi le dijo que iba a viajar él personalmente a Italia para buscar a sus hijas“, remarcaron.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Pero eso no fue todo. En el ciclo también revelaron el contenido de un supuesto mensaje que el futbolista le habría enviado a una de las menores: "Este mensaje que le habría dejado a una de las menores, que le dice: ‘Te voy a conseguir una casa más linda en Italia y vas a vivir en Italia’“.

La información abrió inmediatamente el debate en el estudio sobre los verdaderos motivos del viaje: “¿No estará por cerrar algo Mauro Icardi en Italia? ¿Qué sentido tiene viajar?“, cerraron, sembrando dudas sobre si el traslado respondería únicamente al reencuentro con sus hijas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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EL PRINCIPAL SOSPECHOSO PARA WANDA NARA TRAS EL ROBO EN ITALIA: “SABÍA PERFECTAMENTE DÓNDE ESTABAN LAS COSAS”

El impactante robo que sufrió Wanda Nara en su casa de las afueras de Milán sumó un dato que podría ser clave para la investigación. Según revelaron en El Diario de Mariana, la empresaria sospecha que el golpe fue organizado por alguien que conocía el interior de la propiedad, una hipótesis que también maneja la Policía italiana.

En el programa contaron que los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad que la propia Wanda entregó y que ya siguen una pista concreta: "En este momento la Policía está trabajando en la casa de Wanda Nara. Está con las cámaras de seguridad que entregó la misma Wanda y están trabajando en una pista“, informó Guido Záffora al aire.

Fue entonces cuando revelaron la principal hipótesis de la causa: "Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa. No habría sido al voleo para nada. Wanda sospecha de alguien que ya conoce la casa y no solamente Wanda, sino la Policía“.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó o el plan fue fraguado por alguien que conoce la casa“, explicaron.

“‘Me robaron los pasaportes, relojes, permisos de viaje, objetos de valor, carteras, bolsos y ropa. Fueron directamente a mi habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones“, explicó Wanda, tal como reprodujo el panelista de ciclo de América.

“En este momento la Policía está trabajando en la casa de Wanda Nara. Está con las cámaras de seguridad que entregó la misma Wanda y están trabajando en una pista“.

Por último, la conductora dejó en claro por qué está convencida de que no fue un robo al azar: “’Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado’“, cerró.